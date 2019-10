Konec modré?! Itálie po 65 letech oblékne zelený dres, značí renesanci | iSport.cz

Olympijský stadion v Římě, zápas slavné italské reprezentace a domácí v zeleném. Toho se nejen „tifosi“ dočkají už v sobotu. Tmavě zelenou doplňuje modré lemování a zlatý znak italského svazu.

Jednou už italské áčko v zelené hrálo. Před 65 lety na stejném stadionu hostilo Argentinu a v památném zápase ji porazilo 2:0. Jako vzpomínku na něj se do zelené čas od času oblékly mládežnické výběry, hlavní motivací „zelenáčů“ pak mělo být hrát v modrých dresech prvního týmu.

Nová sada má prolnout historii se současností. Design je plný renesančních prvků a renesancí prochází i celý tým, vždyť ve výběru Roberta Manciniho se v posledních měsících objevilo minimálně dvanáct hráčů pod 25 let.

Nový pamětní dres se má stát domácí volbou Itálie do března příštího roku, pak se světu představí dresy pro mistrovství Evropy a zelená se přesune do pozice třetí sady pro zvláštní příležitosti. Pro zápas s Řeckem už je ale potvrzená, do konce roku bude tým z Apeninského poloostrova hrát doma ještě v půlce listopadu s Arménií.