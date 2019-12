Lukaku dojal svět i maminku střelce. Hvězda nechala vyniknout zelenáče | iSport.cz

O tomhle momentu snil celý život. Od začátku působení v klubu si šel za jediným cílem. Chtěl nastoupit na slavném stadionu San Siro a vstřelit gól v modročerných barvách. V utkání proti FC Janov si to útočník Esposito splnil. V 64. minutě totiž domácí dostali výhodu pokutového kopu. K tomu se v prvním okamžiku pochopitelně stavěl druhý nejlepší střelec Serie A Romelu Lukaku.

Jenže teprve sedmnáctiletý Esposito ukázal nesmírnou odvahu a víru v sama sebe a na hvězdného spoluhráče houknul: „Prosím, můžu to kopnout?“. Belgický ostrostřelec předvedl týmového ducha a míč podal svému nezkušenému parťákovi, jenž byl na hřišti v zápase italské ligy od úvodního hvizdu vůbec poprvé.

A pak to přišlo. Mladík zvládl nervozitu, poslal míč po pravici brankáře do dolního rohu branky a mohla vypuknout bujará oslava. „Byl to úžasný týden. Nebudu lhát, moc jsem toho nenaspal, stále jsem musel myslet na zápas. Chtěl bych poděkovat kouči, týmu a hlavně Romelovi za tu penaltu,“ zářil druhý nejmladší střelec v historii klubu.

Lukaku could've scored a hatrick but he gave the penalty to 18 years old Esposito to score on his debut. What a class player, huge respect. pic.twitter.com/fS8U0d4q2S