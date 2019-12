Nohy nad břevnem, NBA může závidět. Ronaldův obří výskok fascinuje svět | iSport.cz

Hvězda Juventusu Cristiano Ronaldo poslala svůj tým do vedení, ale na body na hřišti Lazia to nestačilo • Reuters

Jako by pro něj gravitační zákony fungovaly trochu jinak. Cristiano Ronaldo zase jednou zaujal mimořádným kouskem. V utkání Serie A na hřišti Sampdorie Janov vstřelil vítězný gól Juventusu, když se úžasným výskokem dostal přes beka a zatloukl míč do brány. Odrazil do úctyhodné výšky, hlavu měl v době zakončení nad břevnem - podle propočtů ve výšce 2,56 metrů! „Tohle se vidí jen v NBA. Visel ve vzduchu snad hodinu a půl,“ vydechl kouč soupeře Claudio Ranieri.

Že ten centr Alexe Sandra vypadá jako příliš vysoký? Ale jděte. Ronaldo se na zadní tyči vyšrouboval do neuvěřitelné výšky, chvíli se zdálo, že nebohého obránce Murrua úplně přeskočí. A brankář Audero na jeho prudkou hlavičku zareagovat nestihl. Juventus vyhrál v Janově 2:1 a vrátil se do čela italské ligy, byť druhý Inter ještě má zápas k dobru.

Pozoruhodná trefa portugalského střelce ihned zaujala fanoušky po celém světě, jeho výskok začal kolovat na sociálních sítích. „Neukazujte to Isaacovi Newtonovi, bude naštvaný,“ vtipkovalo se.

Ronaldo byl sám překvapený, jaký ohlas jeho působivý odraz vzbudil. „Ani jsem nevěděl, že jsem byl ve vzduchu tak dlouho,“ usmál se, když zjistil, že letěl vteřinu a půl. „Gól byl hezký, těší mě, že jsem týmu pomohl ke třem bodům. Chci Juventusu pomoct vyhrát další trofeje,“ podotkl. Sám se pak na Instagramu přirovnal k legendě NBA Michaelu Jordanovi - „CR7 Air Jordan,“ napsal k rozfázovaným fotkám své parády.

Trenér turínského celku Maurizio Sarri pro Ronaldovu branku jen těžko hledal slušná slova. „Co jsem si myslel, když jsem to viděl? K**va, to je gól!“ líčil spokojený Sarri na tiskové konferenci. „Musím říct k**va, protože kdybych řekl sakra, nebylo by to pro takový gól dostatečné,“ doplnil ještě.

Ronalda chválil i jeho protějšek Claudio Ranieri, který se Sampdorií zůstává až na sedmnácté příčce tabulky, klub prohrál už podesáté v sezoně. „Předvedl něco, co se vidí maximálně v NBA. Ve vzduchu byl snad hodinu a půl. Nic víc k tomu říct nejde, můžete mu jen pogratulovat a jít dál,“ prohlásil Ranieri, který trápící se celek převzal v polovině října.

Britský internacionál Gary Lineker už během zápasu naťukal na Twitter: „Ronaldo právě dal gól, kdy měl nohy až nad břevnem, a to přeháním vážně jen trochu.“ Zahraniční média nakonec změřila, že pětinásobný držitel Zlatého míče byl hlavou ve výšce 2,56 metru, přitom brána měří 2,44. A jen pro představu – Ronaldo má 187 centimetrů.