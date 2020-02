Stašková v Juventusu září! V poháru nastřílela hattrick, drží unikátní bilanci | iSport.cz

Stašková v sezoně nastoupila do 15 soutěžních utkání a vstřelila šest branek. Zatímco v Lize mistryň "Stará dáma" i přes jeden gól české fotbalistky vypadla s Barcelonou, v italské lize, kterou od založení týmu v roce 2017 dvakrát ovládla, vede o šest bodů před Fiorentinou.

Stašková přestoupila do Juventusu v červenci z pražské Sparty. Díky 32 gólům ve 20 utkáních se v minulém ročníku stala nejlepší střelkyní české ligy a Spartě pomohla k obhajobě titulu. Loni v lednu byla rodačka ze Znojma druhým rokem po sobě vyhlášena největším talentem českého ženského fotbalu. Navíc je jedinou hráčkou, která dokázala dát gól ve všech soutěžích, které Juventus hraje.

The only woman who has scored in ALL competitions!



Serie A ✅

Champions League ✅

Coppa Italia ✅

Supercoppa Italiana ✅



Andrea Staskova ladies and gentlemen 👏👏👏 #MondayMotivation pic.twitter.com/Jb5hzRsJxc