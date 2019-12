Válka o ženský fotbal. Barton chce menší míče, Liverpool naštval Chelsea

Jak zkvalitnit a zpopularizovat ženský fotbal? S tím si lámou hlavu nejen v Česku, ale i na Ostrovech. S dobře míněnými radami přišel Joey Barton – kontroverzní hráč s téměř třemi stovkami startů v Premier League radí upravit branky i míče, jinak prý bude ženská obdoba fotbalu navždy méněcenná. Po posledním kole anglické Superligy se zase manažerka Chelsea pořádně obula do Liverpoolu.

„Ženský fotbal je v podstatně úplně jiný sport. Měl by se fyziologii žen přizpůsobit. Když budete držet ženský fotbal na stejných hřištích, se stejnými míči a pravidly jako mají muži, vždycky dostanete méněcenný sport, protože muži jsou větší, silnější a rychlejší,“ prohlásil Joey Barton, legenda Manchesteru City, v podcastu „Fotbal, feminismus a všechno mezi tím.“

Současný manažer Fletwoodu nikdy neměl problém prohlásit, co si zrovna myslí, taky už za sebou má spoustu afér i vězení za rvačku. Ale do ženského fotbalu navrhl konkrétní změny. „Třeba míče. Muži hrají s míčem velikosti 5. A když ženám dá čtyřka, všimne si toho někdo? Ne. Ale garantuju vám, že to poznáte na délce a kvalitě přihrávek a centrů. Čtyřka je bližší ženské fyziologii,“ prohlásil.

Další návrhy se týkají rozměrů hrací plochy či velikosti branek, které by pro ženy měly být menší. A v téhle snaze rozhodně není sám: po menší konstrukci volá i manažerka Chelsea Emma Hayesová s tím, že klasických 7,32 x 2,44 metru je na brankářky zkrátka moc.

Hayesová se ozvala i po posledním kole anglické nejvyšší soutěže. Blues remizovaly na hřišti Liverpoolu 1:1 a manažerka po zápase obvinila klub vítězů poslední mužské Ligy mistrů, že ženské odnoži fotbalu nevěnuje dostatečnou pozornost.

„Zasloužíme si trošku vyšší standardy a Liverpool jako evropský šampion by měl dát ženskému fotbalu mnohem víc, než dává. Tohle hřiště nemá v lize co dělat,“ prohlásila. Souboj Chelsea s Liverpoolem se totiž rozhodně nehrál na Anfield Road, ale přes řeku na stadionu v Birkenheadu, kde byly hráčky obou týmů na konci zápasu celé od bahna ze špatně připraveného trávníku.

Ženský fotbal přitom v Anglii není okrajový sport, v průměru na každý zápas přijde čtyři a půl tisíce diváků. To je víc než na devět týmů české FORTUNA:LIGY. Na ženy Tottenhamu se chodí dívat třináct a půl tisíce fanoušků, většími návštěvami se mezi muži v tuzemsku může chlubit jen Slavia.