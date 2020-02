Nový kouč pro Ronalda? Šéf Juve chce trenérskou hvězdu, na ceně nezáleží | iSport.cz

Fotbalisté Juventusu sice bojují o titul v Serii A, jenže to ještě neznamená, že by jejich trenér Maurizio Sarri nebyl pod tlakem. Podle anglických a italských médií má šéf „Staré dámy“ Andrea Agnelli políčeno na velkou rybu. Získat první titul v Lize mistrů od roku 1996 nemá nikdy jiný než Pep Guardiola, jenže ten má platnou smlouvu na Ostrovech.

V Manchesteru City je to pořád obrovsky úspěšné angažmá. Pep Guardiola vyhrál se Citizens Premier League dvakrát v řadě a drží si pověst hvězdy mezi manažery. Jenže na zlatý hattrick to v této sezoně opravdu nevypadá – na Liverpool ztrácí už 22 bodů. Není pomalu čas na další posun?

O nabídky by Katalánec nouzi rozhodně neměl. „Andrea Agnelli nikdy nepřestal mít o Guardiolo zájem,“ prozradil The Sun zdroj blízký vedení Juventusu pohnutky šéfa „Staré dámy“. „Myslí si, že až se nachýlí jeho čas v Anglii, bude chtít jít do Itálie,“ dodal.

Z velké ligové čtyřky La Liga, Bundesliga, Premier League a Serie A Guardiola netrénoval právě jen v Itálii, ze zbylých třech má minimálně dva tituly, přitom angažmá skoro pravidelně střídá ve tří až čtyřletých intervalech.

„Peníze v tu chvíli nebudou hrát žádnou roli,“ zní informace z vedení. Kromě obrovské výplaty by měl v Turíně být připraven i pohádkový budget na přestupy, vždyť jen za stopera Liverpoolu Virgila van Dijka mají černobílí poslat nabídku na 150 milionů liber, v přepočtu 4,5 miliardy korun.

Guardiola má na Etihad Stadium smlouvu až do roku 2021, ale to ještě neznamená, že ji dodrží celou. Daily Mail už v prosinci přišel s informací, že kontrakt obsahuje klauzuli, podle které by mohl odejít už na konci letošní sezony. A to by se Juventusu hodně hodilo. Citizens by pak jako náhradu mohli zvolit Mauricia Pochettina.