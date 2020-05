Ronaldo zlobí! Juventus řeší, co se „zběhem“. Překážkou je plat i věk | iSport.cz

Cristiano Ronaldo se rozhodl aktivně zapojit do boje s koronavirem – a to hodně velkorysým způsobem. • profimedia.cz

Ještě před vypuknutím pandemie měl několik výstupů s trenérem Mauriziem Sarrim. Třeba když si ho kouč dovolil vystřídat. Nyní si jede sólo jízdu.

Zkraje března CR7 odcestoval na rodnou Madeiru za matkou Dolores, která byla hospitalizována s náhlou mozkovou příhodou. Soukromým letounem se hned po návštěvě vrátil do Turína. Tam se však jen otočil a s celou rodinou se vydal opět na rodný ostrov. Na oslavu narozenin sestry, a aby potěšil matku propuštěnou z nemocnice. Od klubu dostal povolení na tři dny. Podle deníku Tuttosport obdržel Ronaldo speciální povolení k návratu do Itálie, navzdory zavřeným hranicím a omezenému letovému provozu. Ale na Apeninský poloostrov nedorazil.

Na Instagram poté Ronaldo napsal: „Ochrana lidského zdraví musí být nad všemi jinými zájmy. Chtěl bych poslat své myšlenky každému, kdo ztratil někoho blízkého, svoji solidaritu těm, kdo bojují proti viru, jako můj spoluhráč Daniele Rugani, a pokračuje má podpora fantastickým zdravotnickým profesionálům, kteří riskují vlastní život, aby ochránili jiné životy.“

Myslíte si, že tifosi Juventusu potěšilo povzbuzení samostatné jednotky z exilu? Vybavte si, co se dělo, když Stará dáma byla poslána kvůli korupčnímu skandálu v létě 2006 do druhé ligy. Zambrotta a Thuram zběhli do Barcelony, Emerson a Cannavaro se přestěhovali do Realu Madrid, Vieira do Interu Milán. Od příznivců dostali doživotní cejch zbabělých zrádců.

Naopak trojice Nedvěd, Buffon, Del Piero nevyklidila skříňku v kabině, i když mohla, protože nabídek měla habaděj, a byla povýšena do kategorie nedotknutelných bohů.

Navíc tu je finanční náročnost pětinásobného majitele Zlatého míče. Týdenní plat v přepočtu zhruba 15 milionů korun nebyl pro majitele Juventusu legrací už před koronavirem a v nové éře se to umocní na druhou. Ronaldo se, stejně jako jeho spoluhráči, vzdal platu až do června, ovšem co bude potom?

Italské deníky přišly se zvěstmi, že klub chystá prodej megastar, byť ta má smlouvu do léta 2022. Cena? Prý něco mezi 60 a 70 miliony eur. Ačkoli za jeho příchod Juventus vyplatil Realu Madrid 100 milionů eur.

Kdo ho může koupit? Mezi nejvážnější kandidáty byly italskými médii zařazeny Paris SG, Manchester United a Real Madrid. Ale každý bude muset dvakrát obrátit peníze, než je vydá. A u Cristiana Ronalda se nepočítají jen kvality, nýbrž také rizika. Mezi ně patří kromě vysokých finančních nákladů i věk. Pětatřicet křížků na krku značí, že jeho výkonnostní křivka bude pozvolna klesat. I když to bude Ronaldo maximální profesionalitou v tréninku a v životosprávě zpomalovat.

On sám se s tím navenek netrápí. Na Instagramu zásobuje obdivovatele videi z posilování s dětmi, z vybíhání kopečku před vilou na Madeiře s partnerkou Georginou nebo z tréninku na hřišti Nacionalu Madeira, jehož dres oblékal před přestupem do Sportingu Lisabon.

Srdcaři Juventusu, zavření v domácí karanténě, doprovázené informacemi o rekordních počtech mrtvých, mu příspěvky lajkovali ztěžka.