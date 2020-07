Zkrat beka Lazia! Zakousl se do soupeře a viděl červenou, Barák slaví výhru | iSport.cz

Favorizované Lazio šlo do vedení po pěti minutách hry, když Felipe Caicedo využil chybné rozehrávky brazilského brankáře Gabriela. Domácí srovnali zásluhou Khoumy Babacara a před poločasem mohli jít dokonce do vedení, kapitán Marco Mancosu ale z pokutového kopu netrefil branku.

Lecce se přece jen dočkalo vítězné trefy krátce po změně stran. Hlavou po rohovém kopu se prosadil obránce Fabio Lucioni, který tak navázal na gól z minulého zápasu proti Sassuolu.

Nervózní závěr utkání pak ještě přinesl jeden kuriózní moment. Obránce Lazia Patric Gabarron jako by se inspiroval Luisem Suárezem a v přerušené hře se zakousl do ruky domácího Giulia Donatiho. Výsledek? Jasná červená karta.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz