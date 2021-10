Ibrahimovic pečetil výhru AC Milán, Boloňa dohrávala v devíti

Fotbalisté AC Milán vyhráli v 9. kole italské ligy v Boloni 4:2 a dostali se do čela neúplné tabulky o bod před Neapol, kterou v neděli čeká duel na hřišti AS Řím. Boloňa dohrávala zápas bez dvou vyloučených hráčů.

Milánský celek šel do vedení v 16. minutě zásluhou Leaa. O čtyři minuty později uviděl červenou kartu Soumaoro. Hosté do konce úvodního dějství zvýšili díky Calabriovi. Jenže po změně stran během 49. až 52. minuty domácí srovnali. Nejprve si dal vlastní gól Ibrahimovic a po něm vyrovnal Barrow. Následně byl však vyloučen Soriano. Boloňa dlouho držela naději na bod, ale v 84. minutě vstřelil vítězný gól Bennacer. V závěru se do správné sítě trefil i Ibrahimovic. Svěřenci trenéra Pioliho vyhráli v Serii A popáté za sebou.

Sassuolo porazilo nováčka z Benátek 3:1. V souboji nováčků se ze tří bodů radovalo Empoli, které na hřišti Salernitany zvítězilo 4:2.

Italská fotbalová liga - 9. kolo:

Salernitana - Empoli 2:4

Branky: 48. Ranieri, 55. vlastní Ismajli - 2. a 45. z pen. Pinamonti, 11. Cutrone, 13. vlastní Strandberg

Sassuolo - Benátky 3:1

Branky: 37. Berardi, 50. vlastní Henry, 67. Frattesi - 32. Okereke

Boloňa - AC Milán 2:4

Branky: 49. vlastní Ibrahimovic, 52. Barrow - 16. Leao, 35. Calabria, 84. Bennacer, 90. Ibrahimovic