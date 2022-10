Ještě jeden zápas a... Ribéry chystá rozlučku, má působit jako poradce

Podle italských a francouzských médií by mohl Ribéry nastoupit ještě v jednom zápase na rozloučenou. Pak má působit ve vedení italského klubu jako poradce.

Do Salernitany přišel Ribéry loni z Fiorentiny. Do roku 2019 hrál dvanáct let za Bayern Mnichov, s kterým získal devět titulů a v roce 2013 s ním triumfoval také v Lize mistrů. Ve francouzské reprezentaci má bývalý hráč Marseille nebo Galatasaraye Istanbul na kontě 81 utkání a 16 gólů.