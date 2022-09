Zapomenutí Češi v Serii A: plzeňský patriot, talent či Rambo zpod Ještědu

Populární Rambo si udělal před odchodem do Itálie jméno v Liberci, odkud se dostal i do seniorské reprezentace. V poslední lednový den 2014 přestoupil do týmu tehdejšího nováčka Serie A. V Hellasu ale v konkurenci Luky Toniho a dalších zvládnul jen 4 starty. Rabušic to ale v Itálii nezabalil. Pokoušel se prokousat přes hostování v Serii B, ale nevyšlo to v Perugii ani v Crotone.

Stefan Simič

Klub: Crotone

Bilance: 9 startů/0 gólů

Momentálně je v nejlepším fotbalovém věku, kope za chorvatský Hajduk Split a s trochou štěstí by se o něm v budoucnu zase mohlo mluvit jako o reprezentantovi. Maminka je Chorvatka, otec Bosňan, ale Stefan se narodil v Praze. Začínal ve Slavii, ale táhlo ho to do Itálie. Přes Janov se dostal jako mladík do akademie AC Milan. Na San Siru si ale za A tým v Serii A nikdy nekopl a putoval na hostování do Crotone, kde se nestal oporou, jak se mohlo zprvu zdát. V roce 2019 to v Miláně nadobro zabalil a odešel do Chorvatska.