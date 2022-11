Inter uspěl na Atalantě, dvakrát pálil Džeko. Mourinho při remíze vyloučen

Ve 23. minutě obránce Interu De Vrij podrazil v pokutovém území domácího Zapatu a sudí Chiffi nařídil penaltu, kterou proměnil nejlepší střelec Bergama Lookman. Ještě do poločasu vyrovnal Džeko.

Do druhého poločasu nastoupili mnohem lépe hosté. V 56. minutě otočil průběh utkání Džeko a o šest minut později zvýšil náskok Interu vlastním gólem Palomino. Domácí obránce svou chybu alespoň částečně odčinil v 77. minutě, když snížil na 2:3.

Kromě Džeka oslavil 250. zápas v italské lize i trenér Interu Milán Simone Inzaghi. Bylo to pro něj 143. vítězství v této roli.

Inter se dotáhl na městského rivala AC na třetím i Lazio Řím na druhém místě. Oba kluby však mají utkání k dobru. Atalanta je šestá.

Fotbalisté AS Řím remizovali s FC Turín 1:1 díky gólu Matiče ze čtvrté minuty nastavení. První gól utkání vstřelil v 55. minutě hlavou záložník Linetty. Minutu před koncem byl za protesty vyloučen trenér AS Mourinho. V nastavení následně po faulu Djidjiho kopal Belotti penaltu, ale poslal ji do tyče. Přesto se „Giallorossi“ povedlo vyrovnat, když Dybala střelou zpoza vápna trefil břevno a Matič odražený míč dorazil do branky.

V nominaci Římanů chyběl obránce Rick Karsdorp. Trenér Mourinho ho po remíze se Sassuolem v minulém kole nepřímo označil za zrádce a řekl, že si má hledat nové angažmá. Spekuluje se o zájmu Juventusu Turín. AS Řím potřetí za sebou nezvítězil a je sedmý. Turín je devátý.

Poslední Verona utrpěla desátou ligovou prohru v řadě, když na domácím hřišti podlehla Spezii 1:2. Domácí šli sice do vedení zásluhou Verdiho, ale Spezia utkání otočila v druhém poločase díky dvěma brankám svého nejlepšího střelce Nzoly.

Hellasu se navíc zranil brankář Dragowski, který je v polské nominaci na mistrovství světa. S poraněním kotníku opustil hřiště na nosítkách.

Serie A - 15. kolo:

Bergamo - Inter Milán 2:3

Branky: 25. Lookman z pen., 77. Palomino - 36. a 56. Džeko, 62. vlastní Palomino

AS Řím - FC Turín 1:1

Branky: 90.+4 Matič - 55. Linetty

Hellas Verona - Spezia 1:2

Branky: 30. Verdi - 53. a 69. Nzola

Monza - Salernitana 3:0

Branky: 24. Carlos Augusto, 35. Dany Mota, 74. Pessina z pen.

18:00 AC Milán - Fiorentina,

20:45 Juventus Turín - Lazio Řím.