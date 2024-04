Inter po zisku titulu nepolevuje a vítězí. Neapol remizovala s AS Řím

Fotbalisté Interu Milán v prvním utkání po zisku mistrovského titulu zdolali ve 34. kole italské ligy FC Turín 2:0 a prodloužili sérii neporazitelnosti na 28 utkání. Obě branky čerstvě korunovaných šampionů vstřelil Hakan Calhanoglu. Fotbalisté Boloni doma remizovali s Udine 1:1 a přiblížili se jistotě kvalifikace do Ligy mistrů. Cenný bod jim zařídil gólem Saelemaekers. AS Řím remizoval s Neapolí 2:2 a jeho náskok na pátém místě se po výhře Bergama 2:0 nad Empoli ztenčil na dva body.

Inter získal jubilejní dvacátý titul v pondělí po výhře v derby nad AC Milán, před nímž vede tabulku o 19 bodů. Dnešní utkání poprvé v historii Serie A řídil čistě ženský tým rozhodčích a čtyři minuty po přestávce Maria Sole Caputiová vyloučila za faul na Henricha Mchitarjana hostujícího Adriena Tameze. Přesilovku využil o sedm minut později Calhanoglu povedeným volejem a druhý gól přidal turecký záložník za další tři minuty z penalty.

Brankář „Nerazzuri“ Sommer v sezoně udržel 18. nulu a osamostatnil se v čele pořadí podle čistých kont. Turín počtvrté v řadě nezvítězil a v tabulce je desátý.

Udine šlo do vedení těsně před poločasem zásluhou Payera. V 64. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Beukema, ale Boloňa i přes oslabení vyrovnala. V 78. minutě vybojoval domácím alespoň bod Saelemaekers. Svěřenci Thiaga Motty, jenž by podle médií mohl v létě odejít do Juventusu, neprohráli pošesté v řadě a k jistotě kvalifikace do LM potřebují uhrát alespoň pět bodů. Udine čeká na vítězství už šest utkání, na záchranu ztrácí dva body.

V Neapoli se skóre měnilo až v 59. minutě, kdy hosty poslal do vedení z penalty Dybala. Domácí vývoj otočili díky brance Olivery a penaltě Osimhena. Římané zachránili zisk alespoň bodu v 89. minutě. Po vleklém zranění kolena se poprvé v sezoně prosadil Abraham.

Bergamo orámovalo poločas penaltou Pašaliče a brankou Lookmana a došlo si pro 17. vítězství v sezoně. Atalanta ztrácí na AS Řím dva body a má zápas k dobru. Páté místo zaručuje pro příští sezonu postup do Ligy mistrů, jelikož Serie A má v žebříčku UEFA pro poháry dodatečné účastnické místo. Empoli je sedmnácté.

Výsledky 34. kola Serie A:

Inter Milán - FC Turín 2:0

Branky: 56. a 59. z pen. Calhanoglu

Boloňa - Udine 1:1

Branky: 78. Saelemaekers - 45.+1 Payero

Bergamo - Empoli 2:0

Branky: 42. Pašalič z pen., 51. Lookman

Neapol - AS Řím 2:2

Branky: 64. Olivera, 84. Osimhen z pen. - 59. Dybala z pen., 89. Abraham

20:45 Fiorentina - Sassuolo