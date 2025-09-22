Předplatné

Nedvěd dostal podmínku za falšování účetnictví Juventusu. Dohoda o trestu znamená...

Bývalý viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd byl v Itálii za falšování účetnictví v klubu odsouzen po dohodě o trestu k podmínce na rok a dva měsíce.
ČTK, iSport.cz
Itálie - Serie A
Nepříjemná zpráva pro Pavla Nedvěda dorazila z Itálie. Generální manažer českých fotbalových reprezentací tam byl odsouzen po dohodě o trestu k podmínce na rok a dva měsíce v případu falšování účetnictví v Juventusu, jehož byl viceprezidentem. Uvedla to agentura AP.

Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová dnes v ostře sledovaném případu nejúspěšnějšího italského klubu přijala dohodu o trestu s vrcholnými funkcionáři Juventusu. Nejdelší trest rok a osm měsíců vězení dostal bývalý předseda Andrea Agnelli. Všechny tresty jsou podmíněné, podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny. Klub také dostal pokutu 156 000 eur (3,8 milionu korun).

Případ se týká obvinění, že Juventus falšoval své finanční výkazy především v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie. Kauzou se původně od roku 2023 zabýval soud v domovském městě klubu Turíně, ale na žádost právních zástupců „Staré dámy“ se projednávání přesunulo do Říma.

Letos v červnu požádali Agnelli, Nedvěd a ostatní obvinění o vyřešení případu prostřednictvím dohody o trestu poté, co je žalobci chtěli dostat před soud za manipulaci s akciemi, maření dohledu a falešné účetnictví. Bývalí funkcionáři klubu vinu popřeli.

V Juventusu strávil přes 21 let

V jiném případu nesrovnalostí v účetnictví přišel Juventus v sezoně 2022/23 o 10 bodů v tabulce Serie A a UEFA ho vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy. Nedvěd v této kauze dostal společně s dalšími klubovými funkcionáři osmiměsíční zákaz působení ve fotbale, který však tribunál Italského olympijského výboru zrušil.

Bývalý kapitán české reprezentace a držitel Zlatého míče za rok 2023 Nedvěd strávil v Juventusu jako hráč a funkcionář přes 21 let. Spolu s dalšími členy správní rady rezignoval koncem roku 2022 právě kvůli podezření z falšování účetnictví. Letos v červnu se někdejší vynikající záložník stal generálním manažerem fotbalových reprezentací.

