Bohemians jedou: 10 bodů ze 4 kol. Kvalitu na TOP 6 mají hlavně fanoušci, říká Veselý
Vítěznou děkovačku pod kotlem si znovu hodně užil. Fanoušci Bohemians jako obvykle v samém závěru vyvolávali jméno trenéra Jaroslava Veselého, který také již tradičně odpověděl potleskem zpátky a ukázal na klubko hráčů s jasným vzkazem, že jde hlavně o jejich zásluhu. „Klokani“ se po výhře na Dukle 2:0 vyhoupli už na sedmé místo tabulky, trenér však nadšení mírní. „Je vidět, že tým táhne za jeden provaz, ale nechtěl bych to přeceňovat. Jestli u nás někdo má kvalitu na TOP 6, tak jsou to fanoušci,“ radoval se kouč po zasloužené výhře v pražském derby.
Co rozhodlo?
„Věděli jsme, že to tady nebude jednoduché. Je to derby a Dukla navíc ukázala, že dokáže potrápit i silnější soupeře než jsme my. Byli jsme odměněni za poctivý výkon a pevnou defenzivu. Soupeř měl šance vlastně jen ze standardních situací. Klíčový byl první gól, navíc v tomhle horkém počasí to byla velká výhoda a rychle docházely síly. Respekt k hráčům obou týmů. Já jsem sám rozteklej.“
Pro vás osobně jde o první venkovní výhru v pražském derby, vyšlo to až na desátý pokus. Věděl jste o tom a byla to pro vás speciální motivace?
„Já osobně toho moc nečtu, ale samozřejmě se ke mně něco dostane. V autobuse mi to říkal Hejky (asistent trenéra Stanislav Hejkal), tak jsem ho poslal někam (smích). Mně je to jedno, tyhle statistiky se občas objeví, ale důležité je jenom kolik máte bodů v tabulce.“
A tam si teď stojíte velmi dobře. Pomýšlíte třeba i na první šestku a skupinu o titul?
„Hlavně si vážím toho, že jsme se po vražedném losu na úvod dostali do plusových bodů v tabulce pravdy. Po povedené přípravě a prvním zápase s Baníkem nás sestřelily věci, které jsme nemohli úplně ovlivnit a je to pro mě známka týmové práce. Hodně si cením třeba zápasu v Pardubicích, kde jsme urvali bod, i když kluci sotva lezli. Je vidět, že tým táhne za jeden provaz. Ale nechtěl bych to přeceňovat. Je to i o soupeřích a je rozdíl udělat sérii proti týmům z nižších pater tabulky, kde může porazit každý každého a je větší šance bodovat.“
Z posledních čtyř zápasů máte deset bodů, který z nich byste vypíchl?
„Pardubice. Fanoušci to tehdy nechápali a byla tam kritika, ale kdo neprožil tuhle situaci, nemůže to chápat. Čtrnáct dní jsme netrénovali, hráči sotva lezli, těžko se jim dýchalo a zvládli to. Teď už se nemusíme bát ničeho. Všechno asi nevyhrajeme, ale hráči ukázali skvělý přístup a na týmový duch jsem pedant. Máme tu i hodně zahraničních hráčů a je dobře, že mají tuhle bojovnou mentalitu.“
Čermák umí být X-faktorem
Zatím vás trápí produktivita, i tentokrát jste pár šancí neproměnili, hlavně tam bylo pár špatně vyřešených brejků v konci…
„To jediné bych týmu vytkl. Měli jsme přidat třetí gól, zlepšit si skóre a někteří hráči se mohli dostat do pohody. Bohužel se to nepovedlo a teď je potřeba spadnout zase dolů, protože za pár dní nás čeká těžký pohárový zápas v Domažlicích.“
Opět se dařilo Aleši Čermákovi, který podruhé za sebou nastoupil na pozici defenzivního záložníka a zapsal gól a asistenci. Souvisí vyšší produktivita se změnou pozice?
„Už jsem to vysvětloval před týdnem – takhle jsme hráli celou přípravu a měli jsme to vyzkoušené. Aleš se naučil i trochu bránit, ale hlavně s ním máme lepší výstavbu hry, dostáváme se víc na balón a on umí být tím X-faktorem směrem dopředu.“
Klíčový první gól zařídil Vlasij Sinjavskij krásným průnikem ze strany a dlouhodobě má výborná čísla driblinku. Tlačíte ho do toho, aby si co nejvíc dovoloval jeden na jednoho?
„Určitě, byl to i záměr do tohoto utkání, protože po stranách je Dukla trochu slabší a naopak střed hřiště mají hodně zahuštěný. Proto jsme chtěli přetěžovat kraje. Tohle byla skvělá individuální akce a Aleš Čermák přidal dobré zakončení. Na stranách máme hráče s dobrým fyzickým fondem, protože po nich chceme, aby podporovali útok a hráli hodně vysoko a pak často běhají 60–70 metrů dlouhé bazény. Vlasij vloni z dat vycházel v první desítce nejlépe kondičně připravených hráčů v lize a i na to se snažíme sázet.“
Hodně byli slyšet i vaši fanoušci a měli jste tu takřka domácí prostředí. Kde se vám tohle ještě stává?
„Hostouň! (smích) Je to spíš v místech, kde není tak početný kotel, jako ten náš a už před zápasem jsme pracovali s tím, že tady budeme mít de facto domácí prostředí. Někdy to může i svazovat nohy, což se nám vloni stalo právě tady na Julisce, ale samozřejmě se vám hraje lépe, když za vámi fanoušci stojí. Jestli u nás někdo má kvalitu na TOP 6, tak jsou to naši fanoušci, kteří jsou podle mě v nejlepší trojce, co se týče supportu.“
Jak to vypadá s poslední letní posilou Ericem Ramírezem. Ve středu měl přiletět do Prahy, mluvil jste s ním už?
„Mluvil jsem s ním, ale domluvili jsme se, že klub vydá obsáhlejší oficiální vyjádření do konce týdne, takže to teď nechci komentovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Ostrava
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu