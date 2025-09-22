Shrnutí 9. kola iSport Fantasy: V sestavě i sedmnáctiletý útočník. Co dohrávka?

Předplatné

Adam Papoušek
Chance Liga
Ani deváté kolo nepřineslo Trenérům příliš radosti. Nejlepší manažer totiž nasbíral „pouhých“ 65 bodů. Nejnižší číslo v dosavadní iSport Fantasy sezoně. Do ideální jedenáctky se dostal jen jeden hráč s cenovkou vyšší než sedm milionů, a sice Martin Cedidla. Kdo jsou ti další?

Ideální sestava

Dvojí zastoupení v sestavě mají Bohemians, Jablonec a Hradec Králové. Konkrétně Aleš Čermák, nejproduktivnější hráč kola s 11 body, Vladimír Zeman, František Čech, Tom Slončík, zmiňovaný Martin Cedidla a Antonín Růsek.

Byť na první pohled se jména mohou zdát příliš nepopulární, čtyři z nich se do nejlepší sestavy kola dostali podruhé: Jan Koutný, Petr Hodouš, Vladimír Zeman a Michal Ševčík. Záložník Michal Cupák už potřetí.

Hodnota ideální sestavy byla 60 milionů. Překonala nejnižší hodnotu z minulého kola (61,5 milionu).

Popularita

Nejvíce kupovanými hráči v uplynulém týdnu byli Vladimír Darida, Veljko Birmančevič a Lamin Jawo. Body ovšem doporučil pouze záložník pražské Sparty. Proti Plzni jich nasbíral šest.

Albert Labík je čtvrtým nejoblíbenějším hráčem iSport Fantasy, ovšem body už dlouho nedoručil. V posledních pěti kolech postupně zapsal 1, 1, 2, 0 a 1 bod.

Výrazně klesla popularita Lukáše Haraslína, kterého ještě v 7. kole vlastnilo přes 62 % Trenérů. V minulém týdnu ho prodalo přes 800 manažerů a jeho vlastnictví kleslo na 51 %. Dalšími nejprodávanějšími hráči byli Jan Kuchta a David Pech.

Dohrávka

Ve středu 1. října se bude konat utkání mezi Pardubicemi a Baníkem Ostrava. Dohrávka bude součástí 10. kola iSport Fantasy.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat příští týden ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 10. kolem se to dotkne například Aleše Čermáka či Jakuba Piry.

Uzávěrka 10. kola proběhne v pátek 26. září v 17:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Ostrava81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

