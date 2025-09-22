Shrnutí 9. kola iSport Fantasy: V sestavě i sedmnáctiletý útočník. Co dohrávka?
Ani deváté kolo nepřineslo Trenérům příliš radosti. Nejlepší manažer totiž nasbíral „pouhých“ 65 bodů. Nejnižší číslo v dosavadní iSport Fantasy sezoně. Do ideální jedenáctky se dostal jen jeden hráč s cenovkou vyšší než sedm milionů, a sice Martin Cedidla. Kdo jsou ti další?
Ideální sestava
Dvojí zastoupení v sestavě mají Bohemians, Jablonec a Hradec Králové. Konkrétně Aleš Čermák, nejproduktivnější hráč kola s 11 body, Vladimír Zeman, František Čech, Tom Slončík, zmiňovaný Martin Cedidla a Antonín Růsek.
Byť na první pohled se jména mohou zdát příliš nepopulární, čtyři z nich se do nejlepší sestavy kola dostali podruhé: Jan Koutný, Petr Hodouš, Vladimír Zeman a Michal Ševčík. Záložník Michal Cupák už potřetí.
Hodnota ideální sestavy byla 60 milionů. Překonala nejnižší hodnotu z minulého kola (61,5 milionu).
Popularita
Nejvíce kupovanými hráči v uplynulém týdnu byli Vladimír Darida, Veljko Birmančevič a Lamin Jawo. Body ovšem doporučil pouze záložník pražské Sparty. Proti Plzni jich nasbíral šest.
Albert Labík je čtvrtým nejoblíbenějším hráčem iSport Fantasy, ovšem body už dlouho nedoručil. V posledních pěti kolech postupně zapsal 1, 1, 2, 0 a 1 bod.
Výrazně klesla popularita Lukáše Haraslína, kterého ještě v 7. kole vlastnilo přes 62 % Trenérů. V minulém týdnu ho prodalo přes 800 manažerů a jeho vlastnictví kleslo na 51 %. Dalšími nejprodávanějšími hráči byli Jan Kuchta a David Pech.
Dohrávka
Ve středu 1. října se bude konat utkání mezi Pardubicemi a Baníkem Ostrava. Dohrávka bude součástí 10. kola iSport Fantasy.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat příští týden ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 10. kolem se to dotkne například Aleše Čermáka či Jakuba Piry.
Uzávěrka 10. kola proběhne v pátek 26. září v 17:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Ostrava
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu