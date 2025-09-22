Předplatné

Komise: Plzeň ve šlágru nebyla zásadně poškozena. Vydra správně vyloučen

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Letenští otočili šlágr, Birmančevič rozhodl z penalty
Plzeňský kapitán Matěj Vydra v zápase proti Spartě
Zápas Sparta - Plzeň řídil Marek Radina
Gólová radost Veljka Birmančeviče
Vyloučený Matěj Vydra opouští hřiště
Veljko Birmančevič proměnil penaltu
Penaltový zákrok Matěje Vydry na Angela Preciada
Fotbalisté Plzně ve šlágru 9. kola proti Spartě nebyli sudími podle komise rozhodčích zásadně poškozeni. Došla rovněž k závěru, že kapitán Viktorie Matěj Vydra správně dostal červenou kartu.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Ostrava81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

