Talent Ostrák podepsal smlouvu v bundeslize: Splněný sen, ale jen začátek | iSport.cz

Český záložník Tomáš Ostrák patří k oporám devatenáctky Kolína nad Rýnem, v přípravě nakoukl i do kabiny áčka • Profimedia.cz

Tomáš Ostrák patří mezi hlavní opory i v reprezentačním výběru do 19 let • Profimedia.cz

Zpod Beskyd mezi německou elitu má zase o kus blíž. Osmnáctiletý Tomáš Ostrák udělal v létě 2016 velký krok, opustil rodný Frýdek-Místek a namířil si to do mládeže 1. FC Köln. Teď ve druhém klubu II. bundesligy podepsal mladý záložník, jemuž se věští velká budoucnost, svou první profesionální smlouvu s platností do léta 2022.