Nejstarší kanonýr! Pizarro ve 40 letech přepisuje rekordy bundesligy | iSport.cz

Když se Robert Lewandowski před týdnem stal prvním hráčem, který nastřílel 100 branek v Allianz Areně, domovském stánku Bayernu Mnichov, už začal pokukovat po dalším milníku. Chtěl překonat rekord největšího počtu branek, který kdy v německé bundeslize vstřelil zahraniční hráč. Ten v té době se 194 zásahy držel Claudio Pizarro. „To je další krok v mojí kariéře. Doufám, že na něj dosáhnu už v příštím zápase,“ věřil polský kanonýr, kterému chyběl jediný gól.

Tak mu „Bomber z And“ hned v dalším týdnu ještě o jednu branku odskočil.

Claudio Pizarro ve 40 letech už není útočníkem číslo jedna, spíše žolíkem z lavičky. Tuhle roli v sobotu naplnil dokonale. Když se Hertha Berlín v 96. minutě už pomalu radovala z výhry nad Brémami, postavil se k přímému kopu a po zemi skrz zeď poslal míč za záda brankáře Runeho Jarsteina. „Jsem hrdý, že jsem ten gól dal. Mám radost, protože bod nám velmi pomůže,“ sdělil pak médiím.

Nejen, že rozhodl o dělbě bodů, ale ještě natáhl neuvěřitelnou sérii. Alespoň jeden gól si připsal v každém z posledních 21 roků. Ve věku 40 let a 136 dní se navíc stal nejstarším bundesligovým střelcem v historii. Dosavadní primát držel německý záložník českého původu Mirko Votava, který shodou okolností také v dresu Werderu Brémy skóroval ve 40 letech a 121 dnech.

„Mám z něj velikou radost,“ německému magazínu Kicker 62letý Votava, který je momentálně asistentem trenéra B týmu Werderu. „Je to skvělý chlap a fenomenální sportovec. Poslední dobou jsme se párkrát bavili a říkali jsme si, že by ten rekord měl brzy překonat. Nedokážu si představit vhodnějšího nástupce, než je Claudio,“ dodal.

Peruánský útočník svou bundesligovou kariéru načal (a zřejmě i zakončí) právě v Brémách, celkem tam působil v pěti různých obdobích. Devět sezon oblékal dres Bayernu Mnichov, se kterým posbíral šest titulů a trofej pro vítěze Ligy mistrů. Na rok si vyzkoušel i angažmá v Kolíně nad Rýnem a londýnské Chelsea.

„Je silný, klidný, a oplývá neuvěřitelnou technikou,“ pochválil Pizarra Robert Lewandowski, který po jeho boku sbíral trofeje v Bayernu. „Vždycky naprosto přesně věděl, co chce s míčem udělat. Jen z toho, že jsem ho sledoval, jsem se mnohému naučil,“ řekl serveru bundesliga.com polský útočník.

Na pohled se zdá, že Pizarro skoro nestárne. Sám ale dobře ví, že blížící se 41. narozeniny mohou být poslední, které oslaví jako aktivní hráč v nejvyšší německé soutěži. Do té doby pořád může dosáhnout jednoho milníku, a to dvou set gólů v bundeslize. Nebyl by to „Bomber z And“, aby se o těch posledních pět, které zbývají, nepokusil.