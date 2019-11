Koubek se dočkal! V Německu čelil penaltě a potvrdil, že je umí chytat | iSport.cz

Chytil penaltu a slavil výhru. Český gólman Tomáš Koubek byl po vítězném utkání s Paderbornem šťastný a spokojený. Po přestupu z Francie do bundesligového Augsburgu i v novém angažmá ukázal, že je specialistou na pokutové kopy. „Jsem rád, že moje forma i forma celého týmu jde nahoru,“ nechal se slyšet Koubek.

Augsburg čekal, že sezonu rozjede lépe. S tím souhlasí i český brankář. Přiznává, že jeho tým ztrácel body zbytečně, třeba proti Schalke nebo předtím doma proti Unionu Berlín. „To jsou zápasy, které jsme měli zvládnout lépe a dotáhnout do vítězného konce,“ připouští brankář.

Teď prý přicházejí soupeři, s nimiž se může Koubek a spol. měřit. „Jsou v tabulce blízko, musíme bodovat,“ uvědomuje si a věří, že se Augburg dokáže polepšit. „Věřím, že v polovině soutěže budeme mít dost bodů na to, abychom se v klidu mohli připravit na jaro. Je skvělé, že jsme teď vyhráli a trochu odskočili poslednímu,“ hlásí z Německa.

Důležitému vítězství pomohl tím, že zneškodnil pokutový kop. „Věřil jsem si, protože mě střelci v Německu neznají, já je ale sledoval. Takže jsem to měl trochu jednodušší. Vyšlo to skvěle, bylo cítit, že to našemu týmu dodalo sebevědomí,“ neskrývá radost z týmového úspěchu.

Pověst gólmana, který si umí poradit ve chvíli, kdy čelí pokutovému kopu, si přivezl z Francie. Tam čelil jedenácti penaltám a hned v pěti případech byl úspěšný. Přidal i další úspěšné zákroky v penaltových rozstřelech.

„Určitě bych ale neřekl, že jsem specialistou na penalty,“ brání se přezdívce penaltový mág Koubek. „Penalta je vždycky o štěstí a o psychice obou aktérů. Ale samozřejmě, čím více penalt chytíte a nebo i čím více penalt je proti vám zahráváno, tak to jsou zkušenosti, které se pak dají využít a teď se to povedlo. Já jsem ale hlavně rád, že chycené penalty často vedly k bodovému zisku, což je nejdůležitější,“ dodává.