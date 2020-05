Gól jako Poborský i zraněný Haaland. Bayern kráčí pro pátou hvězdu | iSport.cz

Na prázdné tribuny Signal Iduna Parku nebyl zrovna lichotivý pohled. „Žlutá zeď“, která to jindy táhne s jedenácti hráči Borussie proti všem soupeřům, znovu citelně chyběla. Ve šlágru s mnichovským Bayernem obzvlášť. Vedoucí tým bundesligy demonstroval na domácích svoji sílu.

Ani extra talentovaný šuter Erling Haaland nepomohl. Z jeho strany to byla jedna velká frustrace. Pět vyprodukovaných střel FCB nijak neohrozily - tři byly zblokované, jednu mu odkopl obránce z brankové čáry a zbylá šla mimo. Navíc musel střídat kvůli zranění.

Hvězdou úterního podvečera se stal Joshua Kimmich. Původně krajní obránce, který se přeškolil po vzoru Philippa Lahma na středního záložníka, parádním lobem zpoza velkého vápna nachytal Romana Bürkiho v domácí brance. Právě Kimmichova branka à la Karel Poborský z roku 1996 německý „Klassiker“ rozhodla.

„Nejdůležitější trefa mé kariéry. Takto důležitý jsem ještě nedal,“ rozplýval se pětadvacetiletý univerzál. Jeho nápad však nebyl bezprostřední. Kimmich po utkání prozradil, že na Bürkiho časté vystupování z branky byli hráči Mnichova upozorňováni. „Dívali jsme se na to a dělá to často. Zkusil jsem to a je to nádhera.“

Zatímco Dortmund poprvé po 38 zápasech na svém stadionu nedokázal vstřelit gól, Bayern se veze na vlně. Nezaváhal ani ve třetím utkání po restartu ligy a šest kol před koncem ligy vede už o příjemných sedm bodů.

Pokud by se mu podařilo náskok udržet a obhájit trofej pro vítěze, získal by jubilejní třicátý mistrovský titul. Na červený dres by tak pro příští sezonu přistála již pátá zlatá hvězda. Ty si Bavoři hýčkají od roku 2004, kdy Německá fotbalová asociace rozhodla, že každý klub, který dosáhne milníku tří, pěti, deseti a dvaceti trofejí pro vítěze bundesligy, dostane na dres hvězdu.