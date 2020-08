Semifinále bylo stropem Roten Bullen v Lize mistrů. O úterní noci dostalo v Lisabonu za vyučenou od Neymara a jeho kumpánů. Východoněmecký klub zkolaboval 0:3. Patrik Schick naskočil do druhého poločasu, obrat nezařídil. Byl to jeho poslední zápas v dresu Lipska?

Ještě před pár dny se to mělo za hotovou věc. Vyřazení rovná se konec Schickova angažmá. AS Řím, jehož je útočník kmenovým hráčem, totiž před restartem evropských pohárových soutěží rázně ukončil několikaměsíční jednání s Lipskem. Nevedla k ničemu. Na částce, za kterou by se z ročního hostování stal přestup, se kluby nedohodly. Vedení italského celku chtělo minimálně pětadvacet milionů eur (650 milionů korun). Tolik nedáme, opakovaně znělo z Německa.

Patová situace by se ale v příštích dnech mohla zásadně změnit. O Římany už pečuje nový majitel. Slavný klub od byznysmena Jamese Palotty koupil texaský miliardář Dan Friedkin a jeho lidé ve vedení „giallorossi“ chtějí obnovit rokování s protistranou. „Vlastně se začíná od nuly,“ tvrdí Pavel Paska, hráčův agent ze společnosti ISM.

Příští týden se chystá do Říma exkluzivní delegace. Paska vyrazí do Itálie společně s velkou šarží Oliverem Mintzlaffem, výkonným ředitelem Lipska. „Z toho lze vysledovat velký zájem o setrvání Patrika Schicka,“ pochvaluje si Paska. „Na schůzce se uvidí, jaký konkrétní výsledek z toho vzejde. Dozvíme se, zda Patrika chce nové vedení AS prodat a za jakou částku. Nebo vysloví přání, aby zůstal v Itálii.“ Schick má s Římem smlouvu do léta 2022, k tomu lukrativní kontrakt.

Lipsko ale není v Německu jediné, kdo si touží vyřídit služby střelce deseti branek předchozího ročníku bundesligy. Už delší dobu se mluví o silném interesu Leverkusenu. Podle německých zdrojů je Bayer ochoten vyskládat na dřevo sumu pětadvaceti milionů eur a hráče získat na přestup. Na odchodu do Chelsea je totiž Kai Havertz. Ladí se pouze transferová cena. Za horké zboží na hráčské burze nabízí londýnský klub osmdesát milionů eur, Leverkusen ale operuje s kulatou cenovkou sto milionů, což by z jednadvacetiletého ofenzivního záložníka udělalo nejdražšího hráče s německým pasem. Kluby se údajně blíží ke konsensu. Vše by se mělo uzavřít v řádu dní.

Pak by pro Bayer, jenž se v minulém ročníku bundesligy umístil na pátém místě a zajistil si účast v základní skupině Evropské ligy, nebylo problémem Schicka vyplatit. Hráč navíc preferuje setrvání v Německu, kde si za poslední rok udělal solidní renomé.