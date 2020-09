Schick chce s Leverkusenem do LM. Popsal první dojmy i rozhodování

Patrik Schick po přestupu do Leverkusenu se svým agentem Pavlem Paskou • ISM

Český útočník Patrik Schick (druhý zprava) po přestupu do Leverkusenu • ISM

Má jistotu, může se těšit z důvěry nového klubu. Licitování o budoucnosti, které se vleklo prakticky od minulého podzimu, skončilo, útočník Patrik Schick patří Leverkusenu. Pátému týmu uplynulé bundesligové sezony se v úterý upsal na pět let a ve středu si poprvé zatrénoval s novými spoluhráči. „Jsem absolutně spokojený,“ hlásil Schick po první jednotce, po níž byl představen na tiskové konferenci. Víkendový pohárový duel na půdě Eintracht Norderstedt nejspíš nestihne.

Bundesligu poznal, vycítil, že mu vyhovuje. Proto když se jednalo o tom, kam zamíří, chtěl v Německu setrvat. Povedlo se, i když to nebylo v Lipsku, kde prožil dobré hostování z AS Řím. Českého reprezentačního útočníka Patrika Schicka koupil Leverkusen, římskému kolosu zaplatí 26,5 milionu eur (703 milionů korun).

„V Lipsku jsem udělal dobrou zkušenost. Chtěl jsem v bundeslize pokračovat, ale neměl jsem s Lipskem dohodu, že tam zůstanu. Ovšem Leverkusen má stejnou kvalitu jako Lipsko. Klub má velké ambice, hraje atraktivním a ofenzivním stylem. To se mi líbí,“ objasňoval Schick na středeční tiskové konferenci.

To už měl víc dojmů než jen ze zdravotní prohlídky a představovacích procedut. Ve středu si poprvé zatrénoval s novými spoluhráči. „Jsem šťastný, že tu jsem. Poznal jsem kluky, všichni byli milí. První trénink proběhl perfektně. Jsem absolutně spokojený,“ lebedil si.

Leverkusen čeká vstup do nové sezony v neděli, představí se v Německém poháru na půdě Eintracht Norderstedt, účastníka čtvrté nejvyšší soutěže. Bude Schick k dispozici? „Myslím, že to ještě ne,“ odvětil český útočník. „Minulý týden jsem byl v karanténě. Teď se musím pomalu zase nastartovat a zpátky se dostat do formy. Myslím, že na první bundesligový zápas budu připraven,“ doplnil Schick.

V karanténě byl proto, že na reprezentačním srazu přišel do kontaktu s masérem Eduardem Poustkou, který byl pozitivně testován na COVID-19. V izolaci zůstal do pondělí, kdy podstoupil další test na koronavirus. Po negativním výsledku se mohl vydat do Německa. Bayer začne bundesligu příští neděli (20. září) ve Wolfsburgu.

V ambiciózním klubu stojí před novou výzvou. „Chci se s Bayerem dostat jednoznačně do Ligy mistrů. Osobně chci týmu pomoct a vstřelit co nejvíce gólů,“ vyhlásil čtyřiadvacetiletý forvard.

Německým novinářům přiznal, že se o přestupu do Leverkusenu bavil s jeho bývalým obráncem Michalem Kadlecem, který v něm strávil pět let. „Byl jsem s Michalem v kontaktu. On mi o klubu vyprávěl pouze v dobrém a v mém rozhodnutí mě jen utvrdil,“ vylíčil Schick.