Schick žolíkem: vítězná akce a sebraná penalta. Dortmund srazil mladík

Fotbalisté Borussie Dortmund oslavují branku do sítě Leverkusenu • ČTK/AP/Martin Meissner

Měl to být souboj dvou střelců. Na straně domácího Leverkusenu Patrik Schick a na straně Dortmundu Erling Haaland. Jenže první přišel do hry až jako náhradník a druhý se v úterý večer trápil. A tak největší roli sehrál nenápadný záložník Moussa Diaby, jenž si připsal 1+1. Bayer díky výhře 2:1 ukončil sérii čtyř zápasů bez výhry a posunul se na průběžné druhé místo. Český útočník však sehrál důležitou roli u vítězné trefy.

Byla to smršť ofenzivních akcí. A když se vyhlášení forvardi trápili, vzal to v první půli na sebe Moussa Diaby, jenž patří mezi největší talenty „farmaceutiků“. V živé paměti ho mají například hráči Slavie, kterým ve vzájemném souboji v základní skupině Evropské ligy dával pořádně zabrat. Během aktuální sezony nasbíral 21letý Francouz už osm branek a sedm nahrávek ve 24 zápasech.

Ve druhém poločase vrátil BVB do hry prvním gólem v aktuálním ročníku bundesligy Julian Brandt, a jako by donutil domácího trenéra Petra Bosze okamžitě reagovat.

Jeho tah? Do hry poslal Patrika Schicka. Toho už podruhé v novém roce ponechal jen na lavici náhradníků. V roce 2021 naskočila opora českého národního týmu zatím do čtyř zápasů z pěti a vstřelila jeden gól. Přednost od začátku dostal nejlepší střelec týmu Lucas Alario.

A i když se ani tentokrát Schick nezapsal mezi střelce, byl to právě bývalý hráč AS Řím, kdo rozjel vítěznou akci domácích. Český forvard nejdříve obral o míč jednoho z hostujících hráčů, parádně si narazil s autorem úvodní trefy Diabym, jenž vyslal Floriana Wirtze na brankáře. Kdekdo by si řekl, že 17letý záložník pod tlakem selže, ale velká naděje Leverkusenu si s brankářem Romanem Burkim pohrála a přesně zakončila.

V závěru se domácí ještě dožadovali pokutového kopu. Unikajícího Schicka fauloval obránce Mats Hummels. Jenže opakované televizní záběry ukázaly, že se zákrok odehrál mimo pokutové území. Stoper Borussie přesto vyfasoval žlutou kartu a v příštím utkání si nezahraje.

Bayer tak ukončil sérii čtyř zápasů bez vítězství a minimálně do středečního večera se díky lepšímu skóre posunul v tabulce na druhé místo. To dosud drželo Lipsko, které čeká utkání s berlínským Unionem.