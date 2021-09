Démon Haaland: Bude těžké ho udržet, soudí ředitel. Ve hře další zájemce

Raketa, puška, jeden z nejlepších útočníků na světě. Před jméno Erlinga Haalanda můžete předhodit řadu přívlastků, bez diskuze jde ale o jedno z nejžhavějších zboží na trhu. Okolo 21letého Nora krouží řada elitních zájemců, do finanční bitvy se podle informací španělského deníku Mundo Deportivo připojil také Liverpool. A dostihy o dortmundský klenot začínají.

Pět zápasů v bundeslize, sedm gólů a čtyři asistence, hattrick v poháru i branka Besiktasi z Ligy mistrů. Haaland dál dráždí peněženky nejbohatších klubů světa, generační talent by chtěl bez nadsázky každý trenér. Finanční vír se každopádně roztáčí v gigantických sumách, jenom podle Transfermarktu má norský obr hodnotu okolo 130 milionů eur (bezmála 3,3 miliard korun).

Teď přichází „ale" - na konci příštího června spadne výstupní klauzule ve smlouvě na 90 milionů eur (2,2 miliard) a Haaland bude o něco dosažitelnější. Borussia se každopádně nevzdává myšlenky, že by urostlého ranaře dokázala udržet, i když je pravděpodobnější jeho odchod. „Jasně, že to bude těžké. Ale neříkám, že úplně nereálné," řekl ředitel Dortmundu Hans-Joachim Watzke listu Welt am Sonntag.

Borussii rozhodně nestabilita účetní rozvahy netrápí, v létě vyinkasovala 85 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun) za Jadona Sancha. Platili United. Do Premier League by se mohl stěhovat také bývalý spoluhráč, do vysoké hry o Haalanda se zapojil podle deníku Mundo Deportivo Liverpool. Už v létě se poohlíželi po vysněné posile Barcelona, madridský Real a Chelsea. Londýnský celek nakonec přivedl zpět Romela Lukaka.

„Uděláme vše proto, abychom v budoucnu udrželi naše top hráče loajální," doplnil tajemně Watzke. Minimálně na podzim bude každopádně norský útočník řádit dál za Die Schwarzgelben (Žlutočerní). Do sezony vlétl se skvělou formou, daří se mu navíc také v reprezentaci. Dohromady nasázel 12 gólů v 15 soutěžních utkáních.

A statistika z Německa? 68 gólů v 67 zápasech. „Nedávám dost branek," pravil zkraje září Haaland TV2. „Jsem blízko průměru jedné trefy na zápas (teď už ji překonal). Osobně myslím, že bych měl mít víc gólů než startů."

A právě i extrémní touha po zlepšení dělá z Haalanda fotbalového démona. Bude kolem něj ještě rušno...