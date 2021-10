Schick mírnil výprask. Chyběla podpora, Bayern nakopla osudná pasáž  

Fotbalisté Bayernu Mnichov slaví gól do sítě Leverkusenu • Reuters

Tak to byla lekce. Bezmocný Leverkusen schytal na vlastním hřišti ostudný debakl 1:5 od úřadujících šampionů z Mnichova, kteří utkání rozhodli čtyřmi góly v rozmezí sedmi minut. „Naprosto nás to zlomilo a už jsme se z toho pořádně nevzpamatovali,“ hodnotil osudnou pasáž kapitán Bayeru, Lukáš Hrádecký. Alespoň malou vzpruhou pro domácí příznivce, kteří vytvořili v BayAreně úžasnou atmosféru, byla letos již sedmá ligová trefa Patrika Schicka.

Trápil se. Stejně jako celý Leverkusen. Od spoluhráčů měl jen pramalou podporu, dostával těžké přihrávky do soubojů s robustním Dayotem Upamecanem a neúspěšně bojoval s přesilou zadáků Bayernu, ale když Florian Wirtz perfektně prostrčil míč za obranu dokázal Patrik Schick v těžké pozici ve skluzu svou slabší pravačkou o zadní tyč překonat Manuela Neuera. Sedmá trefa v osmém utkání ovšem znamenala jen korekci stavu na 1:5.

Leverkusen totiž vůbec nechytil už samotný začátek šlágru.

Hned ve 3. minutě přetáhl Leroy Sané svou standardku z hlouby pole za zadní tyč, kde osamocený Upamecano sklepl míč na Roberta Lewandovského a fenomenální Polák otevřel patičkou skóre utkání.

„Tohle se nám prostě nemůže stát, abychom zaspali úvod zápasu. Bayern to nemilosrdně potrestal a my se z toho musíme do budoucna poučit,“ hovořil zklamaný stoper Leverkusenu, Jonathan Tah.

Celý duel pak definitivně rozhodla pasáž mezi třicátou a třicátou sedmou minutou.

Nejprve přidal svůj druhý zásah Lewandovski. Na 3:0 zvýšil Thomas Müller, který tečoval ránu Niklase Süleho po skvěle sehraném rohovém kopu. Ihned po rozehrávce získali hosté míč zpět na své kopačky a prosadil se Serge Gnabry, jenž o další dvě minuty později stvrdil po krásné narážečce s Leonem Goretzkou pověstného „bůra“.

Na hřišti byl v tu chvíli pouze jeden mančaft. Bayern Mnichov působil jako dokonale vyladěná mašina. Domácím se vůbec nedařilo vyjet z velice nátlakového presinku a Bavoři si snadno vytvářeli střelecké příležitosti. Za celé utkání vyslali 27 (!) střel.

„Před utkáním jsme cítili, že máme šanci uspět. Na hráče to asi dolehlo a nedokázali se s tímto tlakem vyrovnat. Navíc hráčům Bayernu dnes vyšlo, na co sáhli, takže v součtu s naším nepovedeným výkonem dopadlo utkání bohužel tak, jak dopadlo,“ připomněl kouč „lékárníků“ Gerardo Seoane, že šlo o souboj dvou týmů se stejným bodovým ziskem.

„V prvním poločase jsme udělali spoustu chyb, za něž jsme byli po zásluze potrestáni. Ve druhé půli jsme přizpůsobili taktiku tomu, abychom zabránili většímu debaklu a získali trochu sebedůvěry do nadcházejících utkání,“ měl už v hlavě kouč Patrika Schicka utkání na Betisu Sevilla v rámci Evropské ligy a ligový duel v Kölnu, jež Bayer v tomto týdnu čekají.

Bayern se díky úchvatnému představení vyhoupl do čela Bundesligy a jde si rázně za desátým titulem v řadě.