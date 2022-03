Průšvih pro reprezentaci! Schick na Švédy nebude, co v případě postupu?

Patrik Schick poslal Leverkusen do vedení • Profimedia.cz

Jakub Pešek posílá míč do odkryté velšské brány, jistí ho Patrik Schick • Pavel Mazáč / Sport

Byl to černý scénář. Ten asi nejhorší možný. Teď se ovšem stává realitou. Podle informací redakce iSport.cz nebude Patrik Schick k dispozici národnímu týmu pro barážové utkání ve Švédsku. Elitní útočník není ve stavu, aby mohl nastoupit. Definitivní rozhodnutí mělo padnout v pátek, Češi si na severu budou muset poradit bez své opory. Není ovšem vyloučeno, že by v případě postupu mohli Schicka využít v zápase proti Polsku.

Akcie národního týmu před klíčovou barážovou bitvou o letošní mistrovství světa prudce klesají. Češi totiž pro čtvrteční střet ve Švédsku nebudou mít k dispozici svou prémiovou ofenzivní zbraň. Podle informací webu iSport.cz do zápasu nezasáhne útočník Patrik Schick, jenž v posledních týdnech laboroval s trhlinou ve svalu.

Ještě během nominační tiskové konference se při tom zdálo, že by produktivní útočník Leverkusenu mohl být k dispozici. Víru neskrýval především hlavní trenér Jaroslav Šilhavý.

„Komunikujeme s ním. Poslední zprávy s Patrikem jsou takové, že vyšetření ukázalo, že by jeho zranění mělo být dobré. Ve čtvrtek hraje Leverkusen Evropskou ligu, v neděli ligu ve Wolfsburgu. Patrik věří, že nastoupí do některého z těchto zápasů a podle toho se ukáže, jestli bude k dispozici pro reprezentaci,“ uvedl v úterý reprezentační kouč.

Realita je ovšem jiná. Schick do čtvrtečního duelu proti Atalantě nezasáhl, nebyl vůbec v nominaci. A téměř určitě nenastoupí ani o víkendu do ligového mače. To ostatně potvrdil i trenér německého klubu.

Baráž o postup na MS: Schick (snad) bude. O své pozici Šilhavý nepřemýšlí

„Patrik je v rehabilitačním tréninku a ještě neabsolvoval žádný trénink s týmem. Stresy v individuálním tréninku jsou jiné než ty v týmovém. Pro Wolfsburg zatím nepřichází v úvahu,“ zdůraznil Gerard Seoane.

To znamená jediné: účast v barážové bitvě proti Švédsku je pasé. Je jen těžko představitelné, že by Leverkusen svou hvězdu uvolnil v situaci, kdy Schick po zranění nenastoupil do jediného duelu.

Podle informací iSport.cz se šestadvacetiletý útočník v pátek podrobil vyšetření magnetickou rezonancí. Pokud dopadne dobře, mohl by se zapojit do plnohodnotného tréninku se spoluhráči. V tuhle chvíli tedy není na stole, že by se Schick hlásil na pondělním srazu. Zůstane v Německu a bude pracovat na návratu.

Nadále tak existuje naděje, že by mohl nastoupit alespoň do barážového duelu v Polsku. Samozřejmě v případě, že by Češi dokázali přejít přes první severskou překážku…

„Všechno se odvine od toho, jak se Patrik bude cítit. Varianta s případnou účastí ve druhé fázi baráže je na stole, muselo by ale dojít k dohodě s klubem. Osobně bych se za takový scénář přimlouval, ale musíme počkat, jak se bude vyvíjet Patrikův zdravotní stav,“ uvedl pro iSport.cz hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.

Pro národní tým se každopádně jedná o citelnou ztrátu. Adekvátní náhradu Šilhavý v tuhle chvíli nemá. Vybírat může z více variant, k dispozici je Jan Kuchta, na hrotu mohou zaskočit i Adam Hložek s Ondřejem Lingrem.

Navíc je pravděpodobné, že bude dodatečně donominován některý další útočník. Na seznamu náhradníků figurují Tomáš Pekhart, Václav Jurečka, Stanislav Tecl a Martin Doležal.