Schick při návratu skóroval, Bayer přesto prohrál, kopaly se dvě penalty

Český bombarďák je zpět v plné parádě. Patriku Schickovi stačily pouhé dvě minuty po příchodu na hřiště, aby srovnal utkání s Mainzem. Leverkusen však i přesto prohrál 2:3. Schickův gólový návrat alespoň vlil „lékárníkům“ optimismus do žil před čtvrteční odvetou play off Evropské ligy na půdě Monaka, kde Leverkusen bude dotahovat ztrátu 2:3 z prvního utkání.

Právě proti Monaku si Schick ve čtvrtek odbyl svůj návrat po vleklém zranění třísla, když v 88. minutě nahradil Adama Hložka. Trenér Xabi Alonso se však rozhodl v utkání s Mainzem oba české útočníky šetřit a vsadil na obměněnou jedenáctku.

Tento krok se Španělovi nevyplatil. Hráči širšího kádru dvěma hloupými chybami darovali hostům dvě snadné branky, a protože stoper Edmond Tapsoba vůbec poprvé v kariéře zahodil pokutový kop, šli „lékárníci“ do šaten za nepříznivého stavu 1:2.

Když dvě změny ihned po změně stran mdlé hře Bayer nepomohly, vytáhl Xabi Alonso v 56. minutě své dvě esa z lavičky náhradníků. Společně s Florianem Wirtzem vyběhl na trávník v BayAréně i Patrik Schick, pro nějž šlo o první ligový start od konce října loňského roku. Svou 133 dnů trvající absenci však Schick ukončil stylově.

Vynikající centr do vápna nejprve napálil do tyče Jeremie Frimpong, po něm stejnou tyč orazítkoval i Serdar Azmún, jehož střela se od Floriana Wirtze odrazila k českému střelci a ten již dopravil míč do sítě. Třetí ligová branka znamenala srovnání na 2:2.

Na pohled aprílový gól ovšem Mainz nerozhodil. Hosté i nadále působili soustředěným dojmem a bojovným výkonem dělali domácím ohromné potíže.

Pohroma pro Leverkusen přišla v 81. minutě, kdy Amine Adli ve vlastním vápně stáhl Silvana Widmera, za což následovalo vyloučení a pokutový kop. K němu se postavil Marcus Ingvartsen a s přehledem jej proměnil.

Alonso neprodleně reagoval a poslal do hry i Adama Hložka. Ten ovšem nedokázal navázat na svého krajana, a tak Leverkusen musel skousnout již třetí porážku z posledních pěti zápasů.

Union Berlín pohrdl šancí jít do čela bundesligy

Fotbalisté Unionu Berlín nevyužili sobotní porážky Bayernu Mnichov v Mönchengladbachu a remízou 0:0 s posledním Schalke promarnili šanci na posun do čela tabulky německé ligy. Navíc přišli o druhé místo, na kterém je vystřídal Dortmund po výhře 4:1 nad Herthou Berlín. Všechny tři týmy v čele soutěže mají po 21 kolech shodně 43 bodů.

Schalke uhrálo bezbrankovou remízu počtvrté v řadě a na nesestupové pozice ztrácí šest bodů. Český záložník Alex Král odehrál za hosty celý zápas.

Dortmund vyhrál pošesté za sebou. Do vedení se dostal po necelé půl hodině hry díky šikovné patičce Adeyemiho, kterou jednadvacetiletý útočník usměrnil Reusův střílený centr za Christensenova záda. Ještě do poločasu přidal druhou trefu domácích Malen.

V druhém dějství snížil tvrdou střelou o břevno Tousart. Dvougólové vedení Dortmundu vrátil v 77. minutě z přímého kopu Reus a v 90. minutě završil výsledek Brandt.