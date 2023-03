Bayer se zvedá, ale český vliv slábne. Náhrada za Hložka přitom nezáří

Patrik Schick se dostal v závěru utkání do šance • ČTK / AP / Martin Meissner

Mohla to být jeho sezona. Patrik Schick po průlomovém ročníku v dresu Leverkusenu měl potvrdit svou pozici elitního bundesligového kanonýra a možná si vystřílet přestup na jednu z těch nejblyštivějších klubových adres. Realita je ale bohužel jiná vinou zranění.

Proklatá třísla Schicka na hřiště nepouštějí. Český forvard se přemístil na marodku v listopadu, a když se v únoru konečně vrátil, v podstatě jen střídal. „Patrik ještě není schopen hrát. Musí trénovat a dělat více věcí, abychom věděli, že je na správné cestě. Momentálně však není zcela fit,“ tajemně poznamenal Xabi Alonso někdy v polovině února. Jenže další měsíc utekl a Schick je znovu ve stavu zraněných.

Bayer by přitom gólového hroťáka potřeboval možná více než vyztužení defenzivního valu. Moussa Diaby je sice momentálně nejlepším střelcem Leverkusenu, ale on by měl hlavně svou rychlostí rozvracet obranu soupeřů a góly připravovat. Jeho gólová produktivita je spíše z nouze ctnost. Postavit na něm zkrátka hru jako na primárním zakončovateli je při nejmenším odvážná taktika.

A když se konečně zdálo, že se v Německu dostatečně aklimatizoval Adam Hložek, jeho minutáž v jednotlivých zápasech začala klesat.

Když se v odvetě s Ferencvárosem Budapešť objevil jen na lavičce, kdekdo si mohl říct, že Alonso Hložka šetří na nedělní šlágr bundesligy proti Bayernu. Jenže domněnka nebyla správná. Hložek o víkendu začínal také pouze mezi náhradníky a do zápasu zasáhl až v 84. minutě.

Kdo místo obou Čechů momentálně operuje v přední linii? Íránec Sardar Azmún nemá čísla, i když jeho aktivita často vnáší chaos do obrany soupeřů. Dříve ceněný bijec Zenitu Petrohrad se po loňském přestupu neprosazuje, což platilo i proti Ferencvárosi v odvetě osmifinále Evropské ligy. Proti Bayernu pak o tři dny později dopředu Alonso postavil trojlístek Adli, Wirtz a Diaby. Ryzího útočníka na hrot by mezi nimi jeden hledal pod mikroskopem.

Účel světí prostředky. Leverkusen sice porazil Bayern v ostře sledovaném zápase 2:1 a dalo by se říct, že nepropadl. Naopak na hráče favorita se snášely hromy a blesky nejen z úst sportovního ředitele Bavorů Hasana Salihamidžiče.

Jenže Bayeru pomohly dva penaltové momenty, které oba proměnil spíše sváteční střelec Exequiel Palacios. Die Werkself tak možná při zranění Schicka a minelách Tapsoby našli nečekaného penaltového mága. Historie se ptát nebude, jakým způsobem Bayer vyhrál, ale byť je nejvíce viditelnou slabinou týmu Xabiho Alonsa snadno prostupná obrana, v útoku to v poslední době docela šlo zejména shodou okolností. Dva pokutové kopy proti Bayernu prostě nedostanete každý den.

Adam Hložek přitom v posledních zápasech nezklamal. V prvním střetnutí osmifinále Evropské ligy dvacetiletý rodák z Ivančič odehrál jen dvacet minut, přesto přihrál na gól, následně nastoupil v základu v zápase s Werderem Brémy a rozhodujícím gólem hlavou na 3:2 vystřelil tři body, takže nadějný útočník zkrátka v poslední době nebyl jalový.

Xabi Alonso rád sestavou míchá, ale tyto pořádky se poslední dobou ustálily. Otázkou jen zůstává, jestli se bude jednat o přechodný jev, nebo Alonsova důvěra v Hložkovy schopnosti ochabla.