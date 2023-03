Tuchel změnil plány: Bayern? Pro mě TOP. Kahn o schůzce s Nagelsmannem

Tuchel byl po bolestivém rozchodu s Chelsea zdrcený, dal si pauzu a pak vyhlížel další zajímavou zahraniční misi. Ale všechno je jinak. Němec kývl na nabídku Bayernu, vrací se domů. „Velikost výzvy naklonila misky vah, chtěl jsem to. Stalo se to velmi rychle, je to pro mě top řešení,“ zdůraznil Tuchel. „Velikost a síla klubu je nesporná."

Bayern prožívá nejhorší bundesligovou sezonu za posledních jedenáct let, ovšem i tak je v tabulce na druhém místě bod za Dortmundem. Ve hře je také v Lize mistrů a v domácím poháru. Zkrátka pořád je se o co rvát.

„Musíme stavět na výchozí pozici, kterou si Julian s týmem vytvořil. Máme šanci vyhrát trofej ve všech třech soutěžích. Jsou s tím samozřejmě spojena rizika, ale milujeme ten tlak a stres," zmínil 49letý kouč.

Hned na startu ho čeká velký zápas. Příští sobotu se Bayern střetne s Dortmundem o vedoucí příčku bundesligy. „V prvních sekundách rozhovoru jsem byl poměrně naivní. Výzva začít přímo zápasem s Dortmundem nemůže být větší. Je to největší střet německého fotbalu," hlásil Tuchel.

Do Německa se vrátil po téměř šesti letech, v létě 2017 skončil právě na lavičce Dortmundu. Od té doby vystřídal angažmá ve francouzském PSG a Chelsea, kde dostal padáka loni v září.

„Když pracujete nějakou dobu v zahraničí, ještě víc si uvědomíte důležitost Bayernu. DNA klubu je o nasazení, o vítězství a také o způsobu vítězství. Tým je jedním z nejlepších v Evropě. Opravdu se na to těším," řekl Tuchel, který bude spolupracovat s parťáky Arno Michelsem, Zsoltem Löwem a pravděpodobně i Anthonym Barrym, který je však momentálně vázán smlouvou v Chelsea. „Ani můj trenérský tým nebyl připraven."

Špičková možnost na trhu

Tuchelův příchod na lavičku německého giganta byl totiž docela fofr. Teprve v pondělí šéfové Bayernu usedli ke stolu a začali jednat. Zanalyzovali si týmové výkony a výsledky posledních týdnů a poté usoudili, že je potřeba rázně zakročit. „Fotbal je nejupřímnější, když se podíváte na data. Když vidíte, jak výkonnostní křivka klesá, tak jste nuceni reagovat," prohodil Oliver Kahn, výkonný ředitel klubu.

O den později už zavolal Tuchelovi. „Naštěstí byla na trhu opravdu špičková možnost," podotkl Kahn. Dohodli se, plácli si a bylo hotovo. Pak zbývalo jen informovat Nagelsmanna.

Ke schůzce už bývalého kouče Bayernu a šéfů klubu došlo až v pátek. Tedy den poté, co se informace objevila v médiích. Bylo to nečekané, nepříjemné. „Byl to velmi otevřený rozhovor. Samozřejmě jsou v životě hezčí věci. Julian byl otevřený, vysvětlili jsme mu situaci a to, co jsme viděli. Pochopil to," líčil Kahn.

„Chápu, že je to pro Juliana velmi pokořující. Není to moje zodpovědnost, takže si dovoluji přistoupit k úkolu plný očekávání a energie. Nebudu mluvit přímo s Julianem, protože chci k úkolu přistoupit s otevřenou myslí," vyjádřil se Tuchel.

Pro Bayern tedy začíná (opět) nová éra, trvat by měla do konce června 2025.