Kovář o Schickovi i Leverkusenu: Teď všechno šlape. Má plán, jak být v bráně

Už jste vstřebal přesun do Leverkusenu?

„Cítím se fajn. Po přestupu do nového klubu je vždycky náročnější, než si člověk zvykne, ale adaptace byla skvělá. Je to o to snazší, že v týmu mám kolegy z nároďáku. Adam (Hložek) a Patrik (Schick) mi to usnadnili. A teď jsem rád, že můžu být v reprezentaci, že jsem po zranění Jindry Staňka byl další na řadě.“

V novém týmu jste dosud odehrál dva zápasy v Evropské lize, v bundeslize na šanci čekáte. Přesto převládají pozitiva?

„Jsem nad míru spokojený. Počítal jsem s rolí, která mi byla řečená. Nikdo mi nesliboval, kdy a co budu hrát. Snažím se v tréninku pracovat nejlíp a ukázat trenérovi, že jsem lepší gólman než ten, kterého si teď vybírá. Ale jsem spokojený, protože jsem dostal šanci v Evropské lize a dvakrát jsme vyhráli, což je super. Doufám, že mi to do budoucna pomůže. Teď se soustředím, abych se v týmu co nejdřív usadil a postupnými kroky si vybojoval v brance pozici číslo jedna.“

Jedničkou je Lukáš Hradecký, který je kapitánem týmu. Je vůbec možnost, abyste se před něj momentálně v lize dostal?

„Je to legenda klubu, ale taky už má za sebou nějaké roky. Když na sobě budu pracovat a půjdu si za tím snem, abych se dostal do brány, šance může přijít. Musím na tréninku ukazovat, že jsem lepší než on. Ve finále je však na trenérovi, koho se o víkendu rozhodne dát do brány.“

V minulé sezoně jste byl jedničkou ve Spartě, nyní čekáte na střídačce na šanci. Šlo o správné rozhodnutí?

„Mám kolem sebe lidi, s nimiž se radím, jaké jsou správné kroky a co bude nejlepší pro moji kariéru. Myslím, že tohle byl ten správný krok. Mám velkou motivaci se v budoucnu dostat do brány Leverkusenu. A to třeba v horizontu dvou let, kdy mi bude pětadvacet. Chytat za jeden z nejlepších klubů v Německu není podle mě úplně špatné. Věděl jsem, jakou budu mít pozici, ale udělám maximum, abych v bráně jednou stál.“

Leverkusen aktuálně je na čele německé ligy. Jak to klub vnímá?

„Věděl jsem, že Leverkusen je jeden z největších klubů a patří mezi špičku. To, že se nám takhle daří, jen dokazuje, jak velký klub to je a jak skvěle v něm lidi pracují. Máme skvělého trenéra a tým, který momentálně šlape tak, jak má. Pro mě je tohle další skvělá zkušenost a doufám, že budeme takhle dál pracovat. V týmu je velký potenciál a pokud se bude rozvíjet správným směrem, určitě můžeme mít největší ambice v lize i v Evropě.“

Zmínil jste trenéra Xabiho Alonsa. V poslední době se mluví o tom, že by brzy mohl v Realu Madrid nahradit Carla Ancelottiho. Jaký na vás udělal dojem?

„Je vidět, jakou má osobnost. To, jaký byl hráč, dokazuje i to, jakým je trenérem. Fotbal má skvěle navnímaný a ví přesně, co od hráčů očekává a co chce hrát. To se mi na něm strašně líbí. Má velký zápal pro hru a pro mě je to zase něco jiného ze škály trenérů, co jsem zatím mohl poznat. Jsem rád, že takového trenéra mám kolem sebe, jeho styl mi sedí. Vážím si toho, že to takhle dopadlo a můj přesun do Leverkusenu se uskutečnil.“

Vy ani Patrik Schick po zranění a Adam Hložek aktuálně příliš nehrajete. Prožíváte vaši pozici společně?

„Jelikož jsme všichni tři Češi, snažíme si samozřejmě pomáhat co nejvíc. Je lepší mít v týmu někoho, kdo je ze stejné země. Podporujeme se a určitě to není pro nikoho z nás tří momentálně nejlepší pozice, jakou bychom chtěli. Ale fotbal se mění z vteřiny na vteřinu. Jde o to, abychom na sobě pracovali, trenérovi ukázali, že si místo v sestavě zasloužíme a pak to potvrdili na hřišti. Svou roli bereme, a i když nehrajeme, děláme pro tým to nejlepší.“

Schick se vrátil do tréninku po dlouhé pauze, jak na tom je?

„Viděl jsem ho párkrát trénovat, pomalu už do toho naskakuje. Nechci mluvit za něj, ale doufám, že už brzo bude v plném zatížení a brzy se ocitne na hřišti. Co jsem ho viděl, tak je kvalitní hráč a Leverkusenu i reprezentaci by pomohl. Doufám v jeho brzký návrat.“

Už vám dal aspoň na tréninku gól?

„Před pár dny jsme stříleli a ano, pár gólů už mi dal. Vypadá to s ním dobře a nadějně.“