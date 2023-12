Supernáhradník Schick vymyslel bod ze šlágru. Tlačí Alonsa změnit systém

Dvacet čtyři sekund a dva dotyky s míčem. Tolik prostoru potřeboval Patrik Schick na to, aby krásnou asistencí zařídil Leverkusenu srovnání. Bayer díky jeho přihrávce ve šlágru 13. kola bundesligy alespoň remizoval s Borusií Dortmund 1:1. „Dnes byl skvělý. Na míči i bez něj se mu se dařilo a korunoval to skvělou asistencí. Máme s ním jasný plán a rád vidím, že nám pomohl ve čtvrtek i dnes,“ chválil Schicka trenér Xabi Alonso. Leverkusen je stále v čele bundesligy.

Až se bude vyučovat vzorový přínos náhradníka, může Patrik Schick směle ukázat svůj výkon proti Borussii Dortmund. Český útočník si hned při první akci po vstupu na trávník našel volný prostor a díky skvělému přehledu o hře spojenému s výtečnou technikou našel zcela osamoceného Victora Boniface. Nigerijec jen umístil míč do prázdné branky.

„Je pro nás klíčové, aby byl stoprocentně fit. Nechceme nic uspěchat. Výborně trénuje a dnes během dvaceti minut opět předvedl svou nespornou kvalitu. Přihrávka na gól byla úžasná a zároveň i nesmírně důležitá. Pro něj i pro tým je skvělé, že ve čtvrtek dal gól Häckenu a nyní nám opět hodně pomohl,“ cenil si své útočné hvězdy Xabi Alonso.

Leverkusen začal duel s Borussií zle. Schwarzgelben šli po krásné akci v páté minutě do vedení, když se prosadil levý bek Julian Ryerson. Od té chvíle domácí Bayer na trávníku kraloval. Nedařilo se mu ovšem najít recept na obranu Dortmundu, jenž spoléhal na protiútoky.

„Byl to velký test naší trpělivosti. Soupeř hrál kompaktně z hlubokého bloku a nepouštěl nás do šancí. To je pro nás vždy dobrá lekce a my v ní obstáli. Hráli jsme tak, jak v takových situacích chceme hrát a věřili, že skóre dokážeme otočit. Byl to těžký duel, z nějž bod bereme, ale mohli jsme mít i tři,“ zhodnotil duel španělský kouč, jemuž perfektně vyšel přechod na hru se dvěma hrotovými útočníky po nástupu Schicka na plac.

„Společně s Victorem Bonifacem byli pro soupeře ohromně nebezpeční. Skvěle si vyhověli. Je to pro nás do budoucna velice povzbudivé. Nemám žádný problém se změnou systému. Vždy totiž budu nasazovat ty nejlepší hráče. Doteď jsme hráli na jednoho hrotového útočníka, ale to se může změnit,“ nastínil Alonso, že hodlá využívat oba své kanonýry najednou.

Nakonec, byla to právě souhra Schicka s Bonifacem, která zařídila Leverkusenu alespoň bod a udržení neporazitelnosti ve stávající sezoně. Díky odloženému utkání Bayernu Mnichov s Unionem Berlín je navíc Bayer nadále v čele bundesligy, přestože přišel o svou šňůru 14 vítězství v řadě. Poprvé v aktuální ligové sezoně navíc nevstřelil alespoň dvě branky.

Trenérský protějšek Xabiho Alonsa se ovšem cítil poškozen rozhodnutími sudího Daniela Sieberta.

„Po zápase jsem mu jasně řekl svůj názor. Penalta na Karima Adeyemiho byla podle mě evidentní. V jeho rychlosti stačí i malý kontakt a je to faul. Stejně tak měl Exequiel Palacios vidět druhou žlutou, když zastavil náš slibně se rozvíjející protiútok. V minulých zápasech nás rozhodčí za podobné prohřešky potrestali, ale nyní byli vůči Leverkusenu shovívaví,“ zlobil se Edin Terzič.

Jeho BVB ztrácí na Bayer deset bodů.