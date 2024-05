Granát Xhaka! Nezapomenutelná trefa a Leverkusen slaví double

Fotbalisté Kaiserlauternu, mezi kterými nechybí Čech Filip Kaloč, oslavují postup do semifinále německého poháru DFB Pokal • fck.de

Filip Kaloč oslavil s Kaiserslauternem postup do finále německého poháru • Profimedia.cz

Pohádková sezona dostala sladkou tečku. Bayer Leverkusen parádní ranou Granita Xhaky porazil Kaiserslautern 1:0 a po prvním mistrovském titulu zkompletoval i premiérový double. „Celá cesta letošní sezonou byla nádherná. Jsem na tým velmi hrdý. Nyní jsou na řadě oslavy, ale už v pondělí se vrhnu do dalších příprav,“ má Xabi Alonso po triumfu v DFB Pokalu hlad po dalších úspěších. Německý pohár vyhráli tři Češi znovu po 17 letech.

Takřka bezchybná sezona. Jedinou kaňkou byla středeční porážka 0:3 ve finále Evropské ligy s Atalantou, která utnula rekordní šňůru 51 utkání bez porážky. „Je škoda, že nemáme tři poháry. Kvůli středě dám sezoně jen 9 bodů z 10, ale dva poháry jsou fantastické,“ smál se pro Nova Sport kapitán a lídr Bayeru Leverkusen Lukáš Hrádecký.

Ten v brance nahradil Matěje Kováře, jenž dosud odchytal všechna pohárová utkání.

„Je to nepříjemné. Bohužel se tak trenér rozhodl a já to musím akceptovat. Oslavy si stejně maximálně užiju. Přestoupit do Leverkusenu byl skvělý krok. Jsem v jednom z nejlepších klubů na světě a odchytal jsem sedmnáct zápasů, což není málo a doufám, že tohle číslo bude v dalších sezonách růst,“ nechce se český brankář smířit s rolí dvojky.

Jeho zkušenější kolega proti druholigovému celku příliš práce neměl, přestože hrál Bayer více než polovinu utkání v početní nevýhodě po vyloučení stopera Odilona Kossounoua.

„Neměli jsme větší šanci, ani když hráli v deseti lidech. Mohli jsme z takové situace vytěžit víc, ale Leverkusen ukázal, proč neprohrál jednapadesát zápasů v řadě. Já osobně jsem si na začátku roku nedokázal vůbec představit, že bych takový zápas hrál. Bylo to fantastické. Naši fanoušci fotbalem žijí a dnes to bylo vidět. Vytvořili nepopsatelnou kulisu,“ chválil záložník Kaiserslauternu Filip Kaloč příznivce svého klubu.

Ti se před výkopem blýskli parádním choreem a na začátku druhé půle přerušili finále pyrotechnickou show.

„Já mám rachejtle rád a na hřišti jsem neměl problém s viditelností, takže za mě v pohodě. Bylo na nich vidět, že si cení toho, jak daleko se jejich tým dostal a chtěli si to maximálně užít,“ měl Hrádecký pro fandy Kaiserslauternu pochopení.

Červená karta znamenala paradoxně konec v utkání i pro Patrika Schicka. Ten byl o pauze z taktických důvodů stažen. Během svého pobytu na hřišti se dostal do dvou slibných příležitostí, ale v obou si s ním defenziva Kaiserslauternu poradila.

Na šance chudé finále rozhodla parádní trefa Granita Xhaky, jenž se prosadil v šestnácté minutě senzační pumelicí zpoza vápna.

„Nezapomenutelná trefa,“ smekl Xabi Alonso, jenž během jednoho ročníku zdvojnásobil počet trofejí ve vitríně Leverkusenu. Čechům se vizuálně víc zamlouvá ta za triumf v DFB Pokalu.

„Je zlatá, zatímco Meisterschale je stříbrná,“ notovali si Adam Hložek s Patrikem Schickem. „Navíc se z ní dá pít,“ přidal Fin Hrádecký.

Vítězové doublu byli pochopitelně v parádním rozpoložení.

„Byla to neskutečná sezona. Škoda té kaňky s Atalantou, ale bohužel jsme si porážku zasloužili. Kdyby nám někdo řekl před sezonou, že budeme mít double, tak to bereme hned. Uvidíme, co přinese další ročník,“ má Schick stejně jako Alonso již nyní v hlavě nadcházející sezonu.

Celý trojlístek navázal po sedmnácti letech na trio Jan Polák, Marek Nikl a Tomáš Galásek, které německý pohár vyhrálo s Norimberkem.

„Radši nebudu říkat, že jsme legendy, aby se mi to nevrátilo,“ smál se Adam Hložek.

V očích fanoušků Bayeru jimi však již nyní všichni členové kádru bezpochyby jsou.