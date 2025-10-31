ONLINE: rezerva Sparty hraje v Jihlavě, v Prostějově zabojuje o body Příbram
Chance Národní Liga má na programu své 15. kolo. Zbrojovka hraje proti Kroměříži, Artis na Žižkově. Už v pátek čelí sparťanská rezerva Jihlavě, do Prostějova zase přijede Příbram. Sledujte všechny zápasy kola v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|14
|11
|2
|1
|32:11
|35
|2
Táborsko
|14
|10
|2
|2
|31:12
|32
|3
Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|14
|7
|2
|5
|19:21
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Příbram
|14
|6
|2
|6
|14:21
|20
|9
Baník B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10
Č. Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11
Chrudim
|14
|3
|6
|5
|17:26
|15
|12
Sparta B
|14
|5
|0
|9
|12:27
|15
|13
Prostějov
|14
|4
|2
|8
|15:21
|14
|14
Jihlava
|14
|3
|4
|7
|13:18
|13
|15
Vlašim
|14
|2
|4
|8
|15:20
|10
|16
Kroměříž
|14
|3
|1
|10
|11:25
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup