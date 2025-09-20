ONLINE: Hoffenheim - Bayern 0:1. Coufal s Hranáčem bojují proti gigantovi
Velká výzva leží před Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem. Čeští reprezentanti v dresu Hoffenheimu v rámci čtvrtého kola fotbalové bundesligy čelí dosud suverénnímu Bayernu Mnichov. Podaří se jim v domácím prostředí obrat giganta o body? Zápas, který startuje v 15.30, sledujte ONLINE na iSportu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|3
|3
|0
|0
|14:2
|9
|2
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|8:3
|7
|3
Köln
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|5
Frankfurt
|3
|2
|0
|1
|8:5
|6
|6
Hoffenheim
|3
|2
|0
|1
|7:6
|6
|7
Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|8
Lipsko
|3
|2
|0
|1
|3:6
|6
|9
Wolfsburg
|3
|1
|2
|0
|7:5
|5
|10
Werder
|3
|1
|1
|1
|8:7
|4
|11
Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|12
Augsburg
|3
|1
|0
|2
|6:6
|3
|13
Freiburg
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|14
Union Berlin
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|15
Mainz
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|16
Mönchengladbach
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|17
Hamburger
|3
|0
|1
|2
|0:7
|1
|18
Heidenheim
|3
|0
|0
|3
|1:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup