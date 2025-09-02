Hranáč je zpátky: Vsadil jsem vše na jednu kartu, někteří by to asi vzdávali
Na pondělním srazu národního týmu byl plný úsměvů. Robin Hranáč (25) se po roce vrací do fotbalové reprezentace, pozvánku si vybojoval návratem do herního módu. Na startu sezony patří do základu Hoffenheimu, odehrál tři ostré těžké zápasy po sobě. Navíc velmi dobře, na explzeňského stopera jdou i ze zahraničí výborné zprávy. „Byl jsem pořád připravený a vyplatilo se,“ pochvaloval si rychlý a důrazný zadák.
Odehrál jste tři zápasy v základu, vracíte se do národního týmu. Užíváte si skvělé fotbalové období?
„Určitě, oproti minulému roku je to změna, pro mě příjemné oživení. Je skvělé, že jsem zpátky na hřišti, můžu dokazovat, že na to mám. Jsem rád, že jsem dostal v Hoffenheimu důvěru.“
Uvažoval jste během léta o změně klubu?
„Každý hráč řeší svou pozici během přestupového období, zůstává na špičkách, na tom není nic zvláštního. Nikdy nevíte, co se může stát. Na začátku přípravy jsem byl spíš nakloněný tomu, že Hoffenheim asi opustím. Druhá možnost byla, že se budu stoprocentně soustředit na to, abych se prosadil v Hoffenheimu. Vsadil jsem všechno na tuhle jednu kartu a vyšlo to.“ (úsměv)
V minulé sezoně jste napříč soutěžemi nastoupil pouze do pěti zápasů. Bylo to psychicky hodně náročné?
„Určitě. V Plzni jsem v předchozí sezoně hrál skoro každý zápas. Zároveň mi to dalo to, že v hlavě nesmím polevovat. Na každý zápas jsem se připravoval tak, jako kdybych hrál od začátku. Spousty lidí by to v mé situaci asi vzdávalo, já byl pořád připravený a vyplatilo se.“
Pomohlo vám i u fanoušků Hoffenheimu, že jste ani v takové chvíli nepolevil?
„Nevím, jak berou mou situaci v německých médiích. Na soustředění mi v klubu řekli, že jsou se mnou spokojení, cení si můj přístup a počítají se mnou, za to jsem byl rád. Hodně jsem se na sezonu připravoval i v době, kdy jsem měl volno. Nepolevil jsem a snažil se přijít nachystaný co nejlépe.“
O Coufalovi, lepší komunikaci i bránění Schicka
Pomáhá vám, že v létě přišel český obránce Vladimír Coufal?
„Já jsem určitě rád, že přišel další český hráč, ještě ke všemu obránce, který nastupuje hned vedle mě. Na hřišti mně to ulehčuje některé komunikační věci.“
Právě komunikace je důležitá. Už se po roce v zahraniční cítíte v Hoffenheimu lépe?
„Je to určitě mnohem lepší, než na začátku. To jsem byl hodně vyjukaný, teď je to odlišné. Také přístupem nového realizačního týmu - snaží se nám všechno lépe vysvětlovat, předtím to tak nebylo. Celkové charisma klubu se pro mě o sto procent zlepšilo.“
V prvním kole jste vyhráli 2:1 na Leverkusenu, vy jste hlídal Patrika Schicka. Povedl se vám tenhle zápas?
„Nastoupil jsem proti Patrikovi, předchozí start v bundeslize (2. února 2025, Leverkusen vyhrál 3:1), jsem měl také proti Leverkusenu. Vrátil jsem se zpátky v čase. Bylo to super, vyhráli jsme, celý tým podal dobrý výkon, byl to skvělý pocit. Ke konci jsem střídal (72. minuta), měl jsem problémy s křečemi. Nastoupil jsem po delší době v lize od začátku, pro tělo to byl nezvyk.“
Potěšila vás i pozvánka do národního týmu?
„V Hoffenheimu působí Adam Hložek, byli tady i David Jurásek a Pavel Kadeřábek. Byli jsme neustále v kontaktu, když trenéři jezdili na zápasy. V minulé sezoně jsem moc nenastupoval, ale komunikace celou dobu probíhala. Jsem samozřejmě rád, že se můžu vrátit zpátky a pomoct týmu.“