Černý opět řádí a útočí na maximum. Proč jej Ajax nevzal do áčka? | iSport.cz

Za normálních okolností by už dávno přišel povolávací rozkaz. Nechat v rezervním mužstvu střelce s takovou formou by nedávalo smysl. Jenže amsterdamský celek zatím nemá potřebu Václava Černého brát nahoru. V Lize mistrů ve velkém stylu vyšoupl ze hry Real Madrid a v Eredivisie stále ještě bojuje o mistrovský titul. Trenér Erik ten Hag rozhodně nemá důvod něco měnit.

Na křídlech navíc disponuje luxusním materiálem. Proti Realu v Champions League zazářil David Neres, formu si drží Hakim Ziyech a původním založením je krajní hráč i Dušan Tadič, ačkoliv je v posledních zápasech využíván jako falešná devítka.

Černý ale nerezignuje. V zimě odmítl nabídky na hostování a snaží se přímo před očima lidí z áčka změnit jejich názor. Po zranění vazů, kdy přes 11 měsíců nehrál fotbal, se dostal do výtečné formy. V béčku Ajaxu je jasně nejproduktivnějším hráčem. Od zimní pauzy stihl v sedmi jarních duelech tři branky a pět asistencí.

I v pátek proti Nijmegenu bylo Černého plné hřiště. První trefu slavil už v 21. minutě, kdy k němu na pravé straně propadl balon a s přehledem jej uklidil na vzdálenější tyč. Radost však trvala krátce. Sudí viděli milimetrový ofsajd, který brance předcházel.

O dvě minuty později už bylo vše v pořádku. Jong Ajax sehrál ukázkovou kombinační akci, na jejímž konci byl Černý. Připravil si míč na levačku a přízemní střelou vyrovnal.

VIDEO: Sestřih Nijmegen - Jong Ajax 1:2

Byla to jeho devátá trefa v 19 zápase. Když k ní připočteme deset asistencí pro spoluhráče, má český mladík našlápnuto k tomu, aby překonal své maximum ze sezony 2016/17. Tehdy v béčku amsterdamského celku během 28 zápasů stihl 15 gólů a 8 asistencí, což jej vyneslo zpátky do prvního týmu. Není divu, že kolem něho nyní létají myšlenky na přesun o patro výš.

„Jenže o tomhle já nerozhoduji,“ reagoval na dotaz novinářů po páteční výhře. „Já se tu snažím hrát hezký fotbal, jet nadoraz každý zápas a jak blízko to mám do áčka, to není na mně. Chci, abych v Jongu podával dobré výkony. Přeci jen jsem tu jeden z nejstarších, což dosud nebývalo,“ uvedl Černý.

A tak místo toho, aby byl v neděli součástí prvního týmu při šlágru proti vedoucímu PSV Eindhoven (3:1), sledoval jej pouze jako divák z tribuny. A nohy ho svrbí ještě teď…