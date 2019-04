Nový Cristiano Ronaldo opět zářil, slavil s bratrem alias podavačem. Holky na Joaa Félixe letí | iSport.cz

Joao Félix je nyní v kurzu. Ve čtvrtek hattrick ve čtvrtfinále Evropské ligy, o tři dny později absolvoval další hvězdný večírek v portugalské lize při výhře 4:2 nad Setúbalem. Nejprve dvě asistence na úvodní góly, ve druhém poločase trefa na 3:1. Nepadla žádným výjimečným způsobem. To, co se dělo po ní, však bylo vskutku originální.

Gólovou radost totiž mohl – pro leckteré nečekaně – sdílet s jedním ze svých nejbližších přímo na trávníku lisabonského stánku Estádio da Luz. Poté, co z prostoru penalty vyslal míč nechytatelně za brankáře Makaridzeho, vydal se směrem za bránu. U reklam na Félixe čekal s otevřenou náručí jeho patnáctiletý bratr. Z dvojice se rychle stal početný hlouček, protože do objímání se přidali všichni spoluhráči. Skrumáž ještě rozšířili novináři, kteří přispěchali s mikrofony.

Jak se v bezprostřední blízkosti hřiště Felixův bratr ocitl? Odpověď je jednoduchá. Na utkáních Benfiky je Hugo podavačem míčů. Není to však z protekce staršího sourozence – mladší bratr toho slavnějšího Félixe nastupuje za tým Benfiky do 15 let.

Benfica wonder kid Joao Felix celebrates his latest goal with his brother Hugo, who is a ballboy at the cub. pic.twitter.com/diGybDgCKP