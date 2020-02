Hvězdu rozlítil rasismus. Parťáci mu bránili odejít, pak sepsul „idioty“ | iSport.cz

Osmadvacetiletý Marega reprezentuje Mali, v Portugalsku je ale jako doma. Kariéru nakopnul v Marítimu, z nějž se dostal do slavného Porta, rok dával góly i na hostování v Guimaraesu. Tam na něj fanoušci ale zřejmě rychle zapomněli... Když už v dresu Porta rozhodl gólem v 60. minutě vzájemné klání, začali ho fanoušci Vitórie častovat nechutnými rasistickými urážkami. Jeden po něm dokonce hodil sedačku, což střelec ještě bral s humorem a trefu slavil i s ní.

Urážlivé pokřiky ale neustávaly a rozrušený Marega se v 69. minutě rozhodl, že už toho má dost a chtěl se nechat vystřídat. Spoluhráči mu překvapivě místo podpory v nezáviděníhodné situaci ještě bránili v opuštění hřiště a chtěli, aby zápas dohrál. Trvalo tři minuty, než reprezentant Mali konečně dostal možnost vystřídat.

K celé nešťastně situaci se pak velmi ostře vyjádřil na svém Instagramu. „Rád bych jen vzkázal těm idiotům, co chodí na stadion křičet rasistické nadávky, aby šli do p**ele,“ napsal jasně. „Taky bych chtěl poděkovat rozhodčímu za to, že se mě nezastal a dal mi žlutou kartu za to, že jsem bránil svou barvu kůže. Doufám, že už tě nikdy neuvidím na hřišti. Jsi ostuda!“ vyřídil ironicky sudímu.

Porto, druhý tým portugalské Primeira Ligy, se za svého kanonýra postavilo. Po příspěvku na Twitteru odsuzujícím rasismus se ozval i trenér Sérgio Conceicao. „Jsme jedna rodina, bez ohledu na národnost, barvu kůže nebo vlasů. Všichni jsme lidé a zasloužíme úctu. To, co se stalo, je nešťastné,“ sdělil v oficiálním prohlášení.

„Jsme tím incidentem naprosto pobouření. Vím, jaké vášně kolem Vitórie panují, a doufám, že většina fanoušků nemá stejné pocity, jako ti, kteří od rozcvičky Moussu uráželi,“ doplnil 45letý kouč.