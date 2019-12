Opice jako kampaň proti rasismu? Svět nechápe Itálii, autor se brání | iSport.cz

Inter Milán se dostal do velmi dobré formy • Reuters

Právě opičí skřeky často fanoušci používají k urážení fotbalistů jiné než bílé pleti. Podle představitelů Serie A se italský umělec Simone Fugazzotto snažil svým dílem ukázat, že všichni lidé jsou stejní.

K malbě ho inspiroval zážitek z minulé sezony, kdy byl svědkem urážek stopera Neapole Kalidoua Kolibalyho na stadionu Interu Milán. „Cítil jsem se ponížený tím, že všichni křičeli ‚opice‘ na hráče, kterého respektuji. Hrozně mě to naštvalo a dostal jsem nápad. Místo toho, abychom se snažili vymýtit opice, proč to neotočit a neříct, že nakonec jsme opice my všichni?„ uvedl Fugazzotto.

„Opice maluji už pět až šest let, takže jsem si řekl, že tahle práce ukáže, že jsme všichni opice. Udělal jsem západní opici s modrobílýma očima, asijskou s mandlovým tvarem očí a ve středu černou, od které to všechno vychází. Opice má naučit, že nejsou žádné rozdíly. Nejsou tu lidi a opice, my všichni jsme stejní,“ hájil svou práci.

Podle antidiskriminační skupiny Fare je nicméně taková kampaň kontraproduktivní. “Italský fotbal zase jednou šokoval svět. V zemi, kde týden co týden nejsou odpovědní lidé schopni bojovat s rasismem, spustí Serie A kampaň, která vypadá jako špatný vtip,„ napsali představitelé organizace. “Je to kontraproduktivní a pokračuje tím dehumanizace lidí afrického původu,„ dodali. „Je těžké pochopit, co si Serie A myslela. Kdo tohle konzuloval?“ ptají se.

Stejný názor má i další organizace bojující proti rasismu. „Použití opic v antidiskriminační kampani je zcela nevhodné. Podkopává to jakýkoliv pozitivní záměr a je kontraproduktivní,“ zlobí se v Kick It Out. „Doufáme, že to liga přehodnotí a grafiku kampaně vymění.“

Rasismus je v italském fotbale dlouhodobý problém. Pouze v této sezoně už byli terčem urážek z tribun Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Ronaldo Vieira, Koulibaly, Mario Balotelli a dokonce i Miralem Pjanič, jenž není tmavé pleti. Řada těchto incidentů nebyla potrestána.

Rasismus se v Itálii navíc neomezuje pouze na tribuny, ale objevuje se i ve veřejném prostoru. O Lukakuovi v září televizní expert v jinak pochvalném příspěvku řekl, že se dá zastavit pouze tak, že mu člověk dá banány, aby se najedl. Začátkem prosince zase deník Corriere dello Sport zval na ligový šlágr Inter - AS Řím pomocí fotografií Lukakua a dalšího hráče tmavé pleti Chrise Smallinga s titulkem “Black Friday„.

Se svou kampaní proti rasismu letos přišla i pražská Sparta. „Rasismus má na českých stadionech dlouhou tradici. Co děláš pro to, aby tu zůstala?“ ptá se ironicky ve videu herec Jakub Štáfek, známý především svou postavou Laviho. I tato kampaň měla protichůdné ohlasy, někteří si mysleli, že ne každý by ironii ve videu mohl pochopit.