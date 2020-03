Fotbal v Bělorusku? Hraje se i s diváky. Mačkání u vstupu a měření teploty | iSport.cz

Všechny nejvyšší soutěže v Evropě mají pauzu, ovšem běloruská Vysshaya Liga se pořád hraje. Kromě ní měli fotbalisté o uplynulém víkendu co dělat už jen v Burundi a Nikarague. Jinak všude stopka.

Je to logické. Vlády po celém světě ruší pořádání společenských akcí a zároveň důrazně doporučují, aby lidé omezili vzájemný kontakt. V Bělorusku však zatím platí jiná pravidla. Nová sezona tam podle původního plánu začala před týdnem a pořád pokračuje. Navíc i s fanoušky v hledišti.

Nutno říct, že koronavirus Bělorusko dosud nezasáhl v takové míře jako jiné státy, v neděli odpoledne registrovalo necelou stovku nakažených. Přesto se vzhledem k celosvětovému vývoji pandemie zdá jako šílené, že země vedená prezidentem Alexandrem Lukašenkem zatím nesáhla k žádným přísnějším opatřením. Opoziční média navíc upozorňují, že reálná čísla by ve skutečnosti mohla být mnohem vyšší.

Minské derby mezi FC a Dinamem se ale v sobotu odpoledne mohlo odehrát bez problémů. Domácí vedli po půli 3:0, a i když soupeř v závěru dvěma góly snížil, cenné vítězství uhájili. Stadion byl vyprodaný, utkání sledovaly tři tisícovky fanoušků.

Před vstupem na tribuny probíhalo měření teploty, jinak ovšem diváci nijak omezení nebyli. V Bělorusku není ani nutné nosit povinně roušku, ochranu obličeje dobrovolně využilo jen pár příznivců. Ale většina fanoušků si zkrátka chtěla užít fotbal stejně jako za běžných okolností.

A vedení ligy aktuálně neplánuje, že by se ligový program měl nějak měnit. „Proč bychom nemohli normálně začít? Copak je v naší zemí vyhlášený nouzový stav? Žádná kritická situace neexistuje,“ říkal před týdnem Vladimir Bazanov, šéf běloruského fotbalového svazu. Prezident Lukašenko zase prohlásil, že chce, aby vše běželo podle plánu a doporučil bojovat proti koronaviru mimo jiné vodkou. Nadsázka? Ne, realita.

S kritikou se už během minulého týdne ozval třeba bývalý hráč Arsenalu a hvězda tamního fotbalu Alexandr Hleb. „Je to neuvěřitelné. Všichni vědí, co se děje v Itálii nebo ve Španělsku. Nevypadá to dobře, ale lidé u nás věří vládě,“ citoval jej deník The Sun.

A protože běloruská vláda zatím v boji proti viru sází na úplně jiné postupy než zbytek světa, fotbal v zemi se dál hraje.