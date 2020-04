Folprecht o Kypru: Přísné zákazy, ven jen jednou denně. Pro lidi hraje hity | iSport.cz

Jaká je aktuální situace na Kypru?

„Přijde mi to podobné Česku, i když tady máme asi přísnější zákazy. Člověk smí vyjít ven pouze jednou denně. Pošlete si esemesku jako v MHD a dostanete odpověď, zda můžete odejít. Je asi osm důvodů, kdy vám to dovolí. Kvůli tomu jsme si museli pořídit kyperské číslo, protože z našeho to nejde, takže když jdu nakoupit, vyměním SIM karty a pošlu si sms. Jinak to nejde.“

Hrozí postihy?

„Velké. Vláda přitvrdila. Před 14 dny se chodilo ven jen s lístečky, jenže lidi podváděli a neustále byli venku. Takže se zavedli esemesky. Když vás chytí bez ní, hrozí pokuta kolem 300 eur.“

Jak to děláte s tréninky?

„Do konce března ještě nebyl zákaz, mohlo se chodit víckrát ven. Jen jste od zaměstnavatele musel mít papír, na kterém bylo napsané jméno, číslo pasu, datum narození, bydliště plus věta: Jedu si do tréninkového centra vyzvednout GPS zařízení a potom udělat workout. Napsal jsem čas odjezdu z domova, vyzvedl věci a jel k moři si splnit trénink. Jednou se mi stalo, že mě zastavila policejní hlídka, kterých je tu všude plno, ukázal jsem papír s pasem a vše bylo v pohodě. Takový režim byl prvních deset dní a pak se přitvrdilo. Klub usoudil, že je blbost, abychom jezdili trénovat ven a plýtvali vycházkou. Takže vše už uděláme doma a jsou to spíš posilovací cvičení.“

Mají přísná opatření výsledky?

„Přijde mi, že je to dobře. Na Kypr je tu poměrně málo případů. Asi okolo 30 nových nakažených denně. Když vezmu, že je to desetkrát menší země než Česko, v podstatě to vychází, že je desetkrát méně nakažených. Nicméně na Pafosu lidé z 90% žijí z turismu a všechno je tu zavřené. Restaurace, hotely, stánky… Myslím si, že to pro ně bude obrovský zásah.“

Odletět domů jste s rodinou nechtěl?

„Nikdo neřekl, že je sezona ukončená, stále je jen přerušená a ani jsme se o tom nebavili, že bychom jeli. Nechci říct, že bychom dostali zákaz, ale prostě to vyplynulo z debaty s klubem. Pár kluků domu chtělo, ale v klubu řekli, že budeme dál trénovat. Mohl jsem posadit na letadlo přítelkyni se synem, ale nakonec jsme si řekli, že to tu přečkáme. Máme dům se zahradou, bazén, je tu hezké počasí. I když celá ta situace není dobrá, je lepší to přečkat tady.“

Vaše covery známých písniček na Instagramu jsou hitem. Poslechl jsem si Johna Lennona, Lucii, Michala Tučného či Elán. Jak vás to napadlo?

„Ve středu jsem přidával asi už jednadvacátou. Vzniklo to tak, že v karanténě není co dělat, takže si dopoledne splním trénink a po obědě jsme na zahradě, kde si brnkám na kytaru. Říkal jsem si, že karanténa bude deset dní a pak se zruší. Zkusím nahrát pár písniček, které umím. A vidíte, už je 21. den a je to pro mě těžší a těžší. Normálně bych se na to asi už vykašlal, ale stal se z toho zvyk, který nechci porušit. Asi to dotáhnu do třicítky a skončím.“

Jaký je ohlas?

„Lidé mi píšou. Dokonce i umělci. Když hraju něco známého, označím tam autora. Psali mi Marek Ztracený či Michal Hrůza. A kapela The Offspring mi zareagovala na stories.“

Kromě toho jsou tam i romantické šlágry. Vaše žena si to musí užívat, že?

„Já už jí vyhrávám na kytaru přes pět let, takže už jí to leze krkem. Její táta má kapelu, má už toho dost. Nemáme tu romantiku typu, že by seděla a poslouchala. Spíš je to ve stylu: Ty jdeš zase hrát? Ale nevadí jí to. Když už nevím, co zahrát, vždycky mi dá nějaký tip.“