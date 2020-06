Uhrin se vrací do Rumunska. Povede i Droppu, klub se soudí o poháry | iSport.cz

Dušan Uhrin se vrací do Rumunska, povede Gaz Metan • Jaroslav Legner (Sport)

Na začátku koronavirové pandemie skončil český trenér Dušan Uhrin mladší v Dinamu Bukurešť, po uklidnění situace se do Rumunska znovu vrátí za prací. Dvaapadesátiletý kouč přebere Gaz Metan, aktuálně šestý tým tamní ligy, kde působí i český záložník Lukáš Droppa. „Těším se. Budeme vytvářet nové mužstvo,“ řekl Sportu Uhrin.

Rumunsko je pro trenéra Dušana Uhrina mladšího osudovou zemí. V minulosti tam vedl Temešvár a CFR Kluž, v této sezoně působil v Dinamu Bukurešť a po koronavirové přestávce se ujme celku Gaz Metan. „Předchozí trenér (Edward Iordanescu) tam nechtěl pokračovat už před třemi měsíci v době karantény. V Rumunsku mě znají, jsem rád, že mě oslovili. Dohodli jsme se během chvilky,“ vylíčil Uhrin.

Momentálně je ještě v Česku, do Rumunska vyrazí 15. června, kdy jeho noví svěřenci budou hrát první utkání po pauze s Astrou Giurgiu. „Na zápas ještě nebudu, pak tým přeberu,“ podotkl Uhrin. Ještě než odcestuje, nechá si udělat test na COVID-19. Ten pak podstoupí i po příletu do Rumunska. Když vyjdou testy negativně, bude moct mužstvo začít hned cepovat.

Gaz Metan, za který hraje i český záložník Lukáš Droppa, se prokousal do šestičlenné skupiny o titul, momentálně figuruje na šesté pozici. „Ale ambice teď velké nemají. Řadě hráčů končí po sezoně smlouvy, budeme vytvářet nové mužstvo a připravovat se na další sezonu,“ nastínil český trenér plány. „Ovšem samozřejmě budeme i chtít získat co nejvíc bodů a skončit co nejlépe, protože čím výš jste umístěn, tím lépe je pak klub finančně odměněn. Ale teprve uvidím, jak je tým připraven,“ doplnil.

Gaz Metan může zaútočit i na pohárové příčky. „Evropské poháry klub momentálně hrát nemůže, před dvěma lety měl nějaké nedoplatky a byl z nich vyřazen. Nicméně teď se to bude řešit soudně, a snad by měl licenci na poháry dostat. Mělo se to řešit už před třemi měsíci, ale soudy během karantény nezasedaly, proto se o tom bude rozhodovat až teď,“ informoval Uhrin.

Bývalý trenér Slavie, Plzně či Mladé Boleslavi má rumunskou ligu načtenou, před vypuknutím koronavirové pandemie se dohodl na ukončení spolupráce v Dinamu Bukurešť, klub se pere s velkými finančními problémy. „Dinamu děkuji za to, že jsem zase začal trénovat. Pracoval jsem tam s fajn lidmi, to bylo velké plus. I s fanoušky jsem zadobře,“ popsal český kouč.

Rumunská liga se znovu rozjede v pátek. Uhrin první zápas v pondělí ještě nestihne, premiéru v novém působišti by si tak měl odbýt v sobotu 20. června na půdě FCSB.

