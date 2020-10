Pekhart se ukázal: dva góly po koroně! Na repre bych jel, říká lídr v Polsku

Pekhart zařídil v nedělním duelu Legii vedení po půlhodině hry, kdy na hranici šestnáctky přesně vypálil z otočky. Soupeř srovnal o osm minut později z penalty. Český útočník zůstal při chuti a zápas rozhodl krátce po poločase, kdy si naskočil mezi stopery na centr do vápna a hlavou přesně zacílil do brankářova protipohybu.

Tři body se Zaglebií jste hodně potřebovali, navíc jste rozhodl dvěma góly. Jde o důležitý začátek po reprezentační pauze?

„Jasně, je to super start. Už si ani nepamatuju, kdy jsme naposledy hráli ligový zápas (19. září, prohra 1:3 s Gornikem), to jsme ještě hráli pod starým trenérem. Dvě kola nám pak kvůli koroně zrušili, většina týmů má odehráno sedm zápasů, my v lize teprve pátý. Po všem, co se tady odehrálo, to byla hodně důležitá výhra. Dva góly jsou super, první byl i hezký.“

Kaňkou pro klub je, že jste vypadli z pohárů. Proč nevyšlo play off Evropské ligy doma proti Karabachu? (0:3)

„Jde o spousty negativních věcí dohromady. Jedna z hlavních je, že pár dní před tím jsme vyměnili trenéra, to otřáslo celým týmem. Přišel nový, nějaký čas trvá, než si to začne sedat a na hřišti budou vidět věci, co chce změnit. Zvolili jsme nějakou taktiku, která asi úplně nefungovala, pak už bylo pozdě něco dohánět. Celkově nás to nezastihlo v takové formě, jakou jsme potřebovali. Hrát na podzim evropské poháry byl náš cíl, který jsme nesplnili, to je zklamání.“

Vám se ale daří, v pěti ligových zápasech už jste stihl šest branek a v Polsku vedete tabulku střelců. Cítíte se ve skvělé formě?

„Z osobního pohledu je to výborné. Góly dávám, to je super, hlavně že díky nim sbíráme body, o to mám větší radost. Ještě jsem dal jeden gól v Evropské lize, takže mám branek sedm, což je na začátek sezony hodně slušné. Navíc, jak jsem říkal, zrušili nám nějaká utkání, tím jsme v lize pozadu. Podle tabulky se zdá, že jsme dole, ale když zápasy doženeme, můžeme být zase na špici.“

Při posledním reprezentačním srazu jste byl mezi náhradníky, ale nakonec jste se ani do dodatečného výběru nedostal, protože vzhledem k situaci trenéři brali hráče z domácí ligy. Mrzelo vás, že jste ani přes značnou marodku pozvánku nedostal?

„Je to tak, byl jsem mezi náhradníky. Mrzelo mě, že tam nejsem od začátku, ale když jsem viděl, co se všechno kvůli COVIDU děje... Hráči museli zůstávat v karanténě na Kypru a pomalu se ani nemohli dostat do Česka, k tomu se hodně obměňoval tým... V současné době tohle nemá nic společného s fotbalem ani s nároďákem. Když pozvánku dostanu, budu samozřejmě rád a rád přijedu. Ale pokud bych se pak nemohl vrátit k rodině a musel být někde sám 14 dnů v karanténě, to by asi nebylo úplně příjemné.“

Kdo s vámi ohledně národního týmu komunikoval? Máte chuť případnou pozvánku v budoucnu přijmout a i v těžké době na reprezentační sraz přijet?

„Týden před srazem jsem dostal širší nominaci, dokument na klub, který mi přišel do kabiny. Pak se mnou komunikoval Tomáš Pešír (vedoucí mužstva), to je asi celé. Jak jsem říkal - pokud pozvánku dostanu, určitě pojedu.“

Svědčí polská liga vašemu stylu, že se vám tolik daří?

„Legia hledala útočníka, jako jsem já. Mužstvo hodně drží míč a snaží se dávat balony do útočníka, obecně je to velký klub, převaha v lize bývá velká, tím pádem vzniká hodně šancí. Legia vždycky prodávala útočníky směrem ven za dost peněz, téměř vždycky tady dávají góly. Asi mi ten styl svědčí, momentálně hraju, mám důvěru lidí v klubu, což je obrovsky důležité.“