Trmalova slavná premiéra, góly jen z penalt. Překvapil jsem i vedení, řekl

Trvalo to skoro pět měsíců, než dostal šanci v ostrém zápase. Český brankář Matouš Trmal odchytal v dresu Vitórie Guimaraes čtvrtfinále portugalského ligového poháru na půdě slavné Benfiky. „Čekal jsem, že budu furt v zápřahu. Chtěl jsem ukázat, že na mě můžou sázet i nadále,“ říká pro iSport.cz o tom, jak k šanci od trenéra přistupoval. Dvaadvacetiletý gólman, který do zahraničí zamířil v létě ze Slovácka, se ukázal velmi slušně. Nedostal gól ze hry a dlouho to vypadalo na udrženou nulu, kterou pokazila až zbytečná penalta. Duel Vitoria nakonec ztratila až v penaltovém rozstřelu.