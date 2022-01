Hybš míří zachraňovat Ekstraklasu. Termalica chce i duo z Baníku

Poslední celek polské Ekstraklasy, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, se po angažování trenéra Radoslava Látala a asistenta Radima Kučery dívá do Česka i po hráčských posilách. Podle informací iSportu je blízko příchod levého beka Matěje Hybše (29) z Plzně. A to nemusí být vše, defenzivu by mohli vyztužit ještě dva kmenoví hráči Baníku: stoper Jakub Pokorný (25) a záložník Adam Jánoš (29). Situace fotbalistů, kteří ztratili místo v ostravské sestavě, je však rozdílná.

Matěj Hybš již v neděli odletěl z Prahy do Krakova, aby se připojil k novému týmu a podpisem stvrdil půlroční hostování. Definitivně tak padá příchod ostravského Jiřího Fleišmana, jehož měla Termalica na pozici levého obránce v hierarchii posil úplně nejvýš. Žádná nabídka neuspěla.

Hybš i vinou vleklých zdravotních problémů odehrál za Viktorii pouhých 14 ligových zápasů, teď by měl dostat větší minutáž, protože Bruk-Bet má na levé straně sestavy problém.

V klubu totiž ještě před příchodem českých trenérů skončili Adam Hloušek s Martinem Zemanem. Díru by měl zalepit právě odchovanec Sparty.

Polský celek dnes spolu s Piastem Gliwice a Górnikem Zabrze odlétá speciálem na soustředění do Turecka, kde by rád svůj kádr ještě zkvalitnil.

Vzhledem k tomu, že má zájem o stopera Baníku Jakuba Pokorného, jenž v Beleku už nějakou dobu pobývá a v sobotu tam stejně jako všichni ostatní odehrál nepovedený zápas proti Lechu Poznaň (2:4), šlo by logisticky o jednoduchou záležitost.

Slezané nicméně ještě vyčkávají na příchod Ladislava Takácse ze Slavie, o kterého má Ondřej Smetana navzdory zdravotním problémům zájem. Koupili sice za zhruba deset milionů korun ještě dvacetiletého Karla Pojezného z Jihlavy, ale poslali jej obratem hostovat do Pardubic, takže stávající kádr o jeden kus nenabobtnal.

Tohle všechno komplikuje Pokornému – navzdory setrvání Davida Lischky, příchodu Martina Chlumeckého a stále se lepšícímu odchovanci Jaroslavu Harušťákovi – odchod na hostování, kde by mohl kariéru znovu nakopnout. Po Jaroslavu Svozilovi je jediným stoperem-pravákem.

Dá se však očekávat, že mu FCB ve finále nebude bránit a obránce se v jedné šatně brzy opět sejde s koučem Kučerou. Nová motivace, změna prostředí a zkušenosti z jiné soutěže mohou Pokornému, jehož má na radaru i Sigma Olomouc, jen prospět.

Co se ale momentálně jeví takřka neřešitelně, je situace okolo Adama Jánoše. Zkušenému středopolaři na Bazalech končí v červnu smlouva, Baník mu již před Vánoci oznámil, že si coby nepotřebný může hledat angažmá.

Na stejný post si proto z Táborska stáhl Jiřího Boulu a do áčka posunul šikovné odchovance Sebastiana Boháče s Matějem Šínem.

Jánoš se díky solidnímu vztahu s trenérem Bohumilem Páníkem domluvil na tom, že zimní přípravu začne s Karvinou, v jejímž dresu odehraje jaro. Za předpokladu, že do určitého data (22. ledna – odlet na soustředění do Turecka) nedorazí zahraniční nabídka.

Ta ovšem přišla právě z Niecieczy. Jenže zatímco za hostování v Karviné, které ještě není oficiálně stvrzené, by Ostravští kromě plného přebrání Jánošovy měsíční odměny nic víc nepožadovali, po Polácích si řekli o peníze za výpůjčku a další bonus za případnou záchranu Ekstraklasy.

Vztahy mezi vedeními slezských mužstev se oproti minulosti očividně vylepšily, kromě defenzivního záložníka Baník do MFK na jaro poslal i Muhammeda Sanneha s Ondřejem Chvějou. Doplatit na to však paradoxně může Jánoš, který patřil tři sezony mezi klíčové opory FCB.

Ne že by nechtěl Karviné přispět k udržení elitní soutěže, zvlášť když ví, že mu nabídla pomocnou ruku ve chvíli, kdy by na Bazalech velmi pravděpodobně trénoval jen s mladým třetiligovým béčkem. Autor jednoho reprezentačního startu však dlouhodobě touží vyzkoušet cizinu. A ta je nyní na stole.

Mimochodem, na Jánošově nechtěné pozici v Ostravě nic nemění ani zranění Daniela Tetoura, jenž z Beleku kvůli svalovým problémům míří na speciální vyšetření do Česka. Alternativou by mohl být Filip Blecha, jehož Slavia koupila z druholigové Vlašimi. Ale tam je to zase navázáno na odchod křídelníka Yiry Sora do Edenu...