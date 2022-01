Černého (ne)šťastná osmiletka: Ajax, zranění i nové výzvy a naděje

Přestup do Utrechtu, nová naděje. Takhle nějak mělo vyvázání se z Ajaxu vyznít, jenže Černý se velmi rychle propadl na lavičku, byť to byl právě trenér John van den Brom, který o českého mladíka dost stál. Za podzim v Eredivisie nastoupil jen do deseti zápasů, neměl gól ani asistenci, prosadil se jen v pohárových utkáních proti Den Boschi a Almere.

Černý zasáhl do třinácti ligových utkání a hledá novou výzvu. Nachází ji v FC Twente. Klubu z města Enschede, jemuž před několika lety vstřelil svůj první gól v nizozemské nejvyšší soutěži. „Mluvil jsem s trenérem Ronem Jansem, který mi dal důvěru. Twente má krásný stadion se skvělou atmosférou, hráli tu velcí hráči. Opravdu se na to těším,“ pravil.

I přes to, že se ocitá teprve v polovině rekonvalescence a v jeho léčbě se objevily komplikace, Twente neváhá a vykupuje ho z Utrechtu. S klubem uzavírá dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Nizozemská média informují, že i s bonusy by se transfer mohl vyšplhat na necelý milion eur, v přepočtu téměř 20 milionů korun.

Říjen 2021: Je zpátky!

Po devítiměsíční absenci a rehabilitacích se vrací do tréninku. Spoluhráči jej vítají speciálním transparentem „He is back“ (Je zpátky). O měsíc později zasahuje rychlonohý křídelník i do soutěžního zápasu. V 13. kole nizozemské ligy při výhře 1:0 nad Spartou Rotterdam naskakuje do hry v 83. minutě.