Bizár v Anglii: Hull měl moc vysoké branky, čekalo se, než zkrátí tyče

Ale zpět do Hullu. Jak se to vůbec stalo? Branky nejsou pevně přidělané, ale dá se s nimi hýbat, tedy odstranit je. Což se děje zřejmě i kvůli pohodlnějšímu sekání trávníku, ale v tomto případě především proto, že se na hřišti Hullu předtím odehrál zápas rugby.

Po jeho skončení se však nepovedlo uvést hřiště do stejného stavu jako předtím. Respektive tedy brankové konstrukce, což zjistili rozhodčí asi půl hodiny před utkáním, které mělo začít v neděli v 15 hodin britského času (16:00 SEČ). „Dnešní odpolední výkop byl odložen na 15:20. Rozhodčí informovali klub, že před zahájením zápasu je třeba upravit tyče branky a znovu zkalibrovat Jestřábí oko,“ napsal klub na Twitter.

A započala náprava. Pracovníci Hullu vyndali branky a nástrojem na řezání kovů začali na hřišti tyče zkracovat. Všechny musely být seříznuty o dva palce, tedy něco málo přes pět centimetrů. Poté co byly zasazeny zpět, pak ještě sudí s míčem kalibroval technologii brankové čáry.

Fanoušci na stadionu jistě nečekali, že uvidí něco podobného. Velký ohlas to ale následně vzbudilo na sociálních sítích. Dvacetiminutové zpoždění nicméně není nic oproti tomu, co se stalo na hřišti Wiganu více než dva týdny zpět.

Jedna branka větší než druhá

Souboj Wiganu s Cardiffem (1:3) za začátku října se totiž dokonce odehrál se špatnou velikostí branky. Ano, čtete dobře. V tomto případě byla pouze jedna branka o něco větší, utkání přesto začalo.

Kouč hostujících City Mark Hudson tehdy sudím sdělil, že dva jeho kolegové si všimli, že jedna branka je o dva palce vyšší než je povoleno. Rozhodčí James Bell měl pak Hudsonovi tvrdit, že prošetření by trvalo „dvě hodiny.“ Vzhledem k tomu, že na stadionu již byli fanoušci, se sudí rozhodl utkání zahájit. V tomto případě se sedmiminutovým zpožděním.

Na tomto případu je vtipné, že hostím pak k výhře 3:1 dokonce pomohl gól na větší branku do blízkosti břevna. „To jen shrnulo náš (špatný) den - kdyby šlo o volný kop na druhé straně, odrazil by se od břevna ven a ne do brány,“ řekl pak domácí trenér Leam Richardson.

Vedení Anglické fotbalové ligy nicméně potvrdilo, že i v tomto případě došlo k rekalibraci technologie brankové čáry. K nápravě ale narozdíl od utkání v Hullu nedošlo. Oba případy nicméně vyvolaly diskuzi o regulérnosti Sky Bet Championship, v níž týmy bojují o postup do Premier League.