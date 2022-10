Divoká ženská liga v Anglii! Hvězda dala soupeřce pěstí, ve strkanici i kouč

Ženský fotbal je v Anglii stále víc populární, k čemuž pomohl i triumf národního týmu na domácím červencovém EURO. V sobotu tak mohli fanoušci sledovat pořádnou divočinu a kontroverzi v zápase mezi Aston Villou a West Hamem. Hvězda „hammers" Hawa Cissoková se v závěru vítězného duelu dostala do konfliktu se soupeřkou, kterou po krátké strkanici udeřila pěstí do obličeje, za což musela předčasně do sprch. „To je nepřijatelné," reagovala trenérka domácího mužstva Carla Wardová. Červenou kartu pak obdržel i trenér londýnského celku Paul Konchesky, bývalý obránce Fulhamu či Leicesteru.