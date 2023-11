Švédský šlágr? V hlavní roli otřesený Ousou: Červená a fanoušci u plochy

Ousou tu a tam i v dresu Slavie udivil kiksem, ale kiksem spíše herního ražení. Ve Švédsku se rozhodovalo o titulu v předposledním kole a ve šlágru víkendu třetí Häcken hostil druhé Malmö, které ještě mělo šanci útočit na vedoucí Elfsborg. Jenže Häcken ukázal svou sílu, vyhrál 4:2 a přihrál prvenství Elfsborgu. Více poprasku než samotný duel ale vzbudil právě Ousou.

Když měl v 71. minutě střídat, vzal to pomaličku podél hrací plochy kolem ochozů, které byly zbarvené světlomodře. Tedy nacházeli se zde příznivci Malmö a Ousou jim ironicky děkoval tleskáním za podporu, což rozdmýchalo zbytečné emoce. Ousou se dostal do slovní potyčky i s lavičkou soupeře.

„Řekl jsem mu, že emoce k fotbalu patří, že to chápu, ale že tohle je o nějakém respektu a nadhledu,“ vyjádřil se matador Malmö Sören Rieks, který už odpočíval coby vystřídaný hráč v době, kdy Ousou procházel kolem. Právě Rieksova slova kmenového hráče Slavie popudila a reagoval na ně podrážděně, že jej musel uklidňovat člen realizačního týmu Häckenu.

Obránce Even Hovland, který v té době přicházel na hřiště, celou situaci bagatelizoval a zastával se svého spoluhráče. „Je to trochu hloupé, co udělal, to uznávám, ale přiznejme si, že jejich fanoušci trochu provokovali celý zápas. Rozhodčímu se to zdálo už přes čáru, tak vylučoval. Pochopitelně by bylo lepší, kdybychom to teď nemuseli rozebírat, ale stalo se to a podobné věci se budou stávat i nadále,“ hodnotil pragmaticky incident norský obránce ve službách Häckenu.

Jak se ukázalo po utkání, Ousou opouštěl trávník kvůli zdravotní indispozici a Häcken nechtěl riskovat žádné komplikace. Dle slov sportovního ředitele klubu Martina Ericssona měl Ousou příznaky otřesu mozku, proto se švédský obránce po utkání k situaci nevyjadřoval.

„Aiham má momentálně problém vybavit si sled událostí, takže jsme o tom, co se stalo, ještě nediskutovali. Je jasné, že to bylo zbytečné. Říkal jsem rozhodčím, že není rozumné, aby byl při střídání odvolán ze hřiště nejkratší cestou pro lepší plynulost hry, tedy aby ho celé obešel kolem kotle fanoušků Malmö. Bylo to celé nešťastné, potom viděl druhou žlutou kartu, nemám k tomu co dodávat,“ řekl hned po vítězném utkání Ericsson, který dříve několik let také za Häcken kopal.

Zároveň se však v inkriminovaný moment z kotle Häckenu urvalo několik jedinců, kteří spěchali Ousoua podpořit, zajímavé přitom bylo sledovat, že pořadatelská služba jakoby neexistovala a vše uklidňoval jediný muž v reflexní vestě.

Sám Ousou tuto skupinku poslal zpět, aby nedošlo k žádné další šlamastyce. Policie v Göteborgu následně pětici fanoušků domácích identifikovala a budou nadále vyšetřováni kvůli porušení zákona o veřejném pořádku.

Zatím není jasné, co celý incident bude znamenat pro Ousoua, je ale jisté, že dohrál, protože stopku na jeden zápas má jistou a do konce švédské ligy zbývá právě poslední kolo. V Häckenu mu končí hostování poslední prosincový den, pak by se měl hlásit zpět v Edenu. Kam ale povedou kroky švédského reprezentanta, není jisté.